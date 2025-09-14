NFL Semana 2: resultados, resúmenes y lo mejor de todos los partidos

Jugadores de los Cowboys celebran la victoria ante los Giants en la Semana 2 de la NFL

La temporada 2025 de la NFL sigue con gran intensidad en la Semana 2, dejando resultados sorpresivos, jugadas espectaculares y actuaciones destacadas. Aquí te presentamos el resumen completo de todos los partidos, con los resultados finales y lo más importante de cada encuentro.

La segunda fecha del mejor futbol americano del mundo empezó con una victoria de 27-18 de los Green Bay Packers ante los Washington Commanders, juego en donde Jordan Love lanzó para 292 yardas y dos touchdowns.

Resultados Semana 2

Packers 27-18 Commanders

Cowboys 40-37 Giants

Steelers 17-31 Seahawks

Titans 19-33 Rams

Jets 10-30 Bills

Dolphins 27-33 Patriots

Bengals 31-27 Jaguars

Saints 21-26 49ers

Ravens 41-17 Browns

Lions 52-21 Bears

Colts vs Broncos

Cardinals vs Panthers

Chiefs vs Eagles

Vikings vs Falcons

Texans vs Buccaneers

Raiders vs Chargers

Cowboys vence a Giants en tiempo extra

Brandon Aubrey pateó un gol de campo de 46 yardas en la última jugada del tiempo extra después de que pateó otro de 64 yardas para empatar el marcador al final del tiempo reglamentario, y los Cowboys vencieron el domingo 40-37 a los Giants.

Los Cowboys (1-1) extendieron su racha ganadora contra los Giants, sus rivales de la NFC Este, a nueve juegos, la racha activa más larga en la NFL entre oponentes de división. Prescott venció a los Giants (0-2) por decimocuarta vez consecutiva desde que perdió sus primeros dos duelos como titular contra ellos como novato en 2016.

El tiempo extra estuvo a punto de terminar sin anotaciones después de que los equipos combinaron cinco touchdowns para tomar la delantera en los últimos 12 minutos del cuarto periodo.

Eso incluyó un touchdown de Prescott y Wilson para tomar la delantera en el último minuto antes de que Prescott llevara a los Cowboys lo suficientemente lejos para el gol de campo de empate de Aubrey en la última jugada del tiempo reglamentario.

Gracias a Mac Jones, 49ers gana a Saints

Mac Jones lanzó para 279 yardas y tres touchdowns, igualando su récord personal, y a pesar de las lesiones, los 49ers derrotaron el domingo 26-21 a los Saints. Fue el segundo partido en la carrera de Jones con al menos tres touchdowns y más de 250 yardas por pase.

Jones fue llamado a jugar esta semana debido a una lesión en el dedo del pie de Brock Purdy. Y este fue su mejor partido desde la primera semana de la temporada 2023, cuando jugaba para Nueva Inglaterra y lanzó para 316 yardas y tres touchdowns contra Filadelfia.

Los pases de anotación de Jones fueron de 11 yardas a Luke Farrell, siete yardas a Christian McCaffrey y 42 yardas a Jauan Jennings, este último dando a los Niners una ventaja de 26-14 en el último cuarto.

Por cuarta vez desde 2019, los 49ers (2-0) han comenzado una temporada regular con dos victorias consecutivas como visitantes. En dos de esas temporadas (2019 y 2023), llegaron al Super Bowl. En la otra (2021), avanzaron al juego por el título de la NFC.

Mientras tanto, los Saints (0-2) siguen buscando su primera victoria bajo el mando del entrenador novato Kellen Moore y han perdido sus dos juegos esta temporada en casa por un touchdown o menos.

