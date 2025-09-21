Concierto de Bad Bunny se vuelve el show por streaming más visto en Amazon Music

Bad Bunny llevó a cabo su concierto 31 desde su residencia en Puerto Rico y, al ser un evento tan especial, éste fue transmitido ayer sábado 20 de septiembre a través de Amazon Music. La propia empresa dio a conocer que el cantante de ”NUEVAYol" estableció un nuevo récord de audiencia en Prime Video, Amazon Music y en el canal oficial de Amazon Music en Twitch (@AmazonMusic), pues tuvo 11.2M de espectadores.

El show de No me quiero ir de aquí-Una más, realizado en el desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, tuvo varios momentos emotivos. Uno de ellos fue cuando Benito, nombre del cantante, compartió con el público de su país unas palabras de agradecimiento e invitó a sus fans a "amar lo más que podamos" mientras se esté vivo.

El emotivo discurso de Bad Bunny durante su show transmitido en Amazon Music

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Bad Bunny agradeció a sus fans por el apoyo que le han brindado: "Nunca me voy a cansar de darles las gracias por esto, gracias Puerto Rico por hacerme y convertirme en todo lo que ustedes han querido que yo sea. Siempre he sido el mismo, con el mismo corazón, con la misma pasión, con el mismo amor por lo que hago y les prometo que nunca voy a cambiar“.

Además, expresó su cariño por su familia diciendo: “Te amo Puerto Rico, te amo mami, te amo papi, Berni, Ibiza, los amo, ¿saben que los amo? A los sobrinos los amo".

El cantante de “Tití Me Preguntó” compartió también un mensaje de reflexión con su público sobre el amor de la familia y las amistades.

“Recuerda que mientras estemos vivos debemos de amar lo más que podamos, por favor, valora cada segundo que la vida te da“, expresó con emoción.

Bad Bunny continuó diciendo a sus fans que el amor siempre es la respuesta a los problemas y los invitó a valorar a la familia y “si ya no están aquí con nosotros, un beso para el cielo y no los olvidemos nunca”, dijo mientras algunos asistentes lloraban.

Para finalizar, recordó a los compatriotas que han tenido que abandonar Puerto Rico buscando mejores oportunidades. “Para todos aquellos que se fueron un día de Puerto Rico soñando con volver, y a los que seguimos aquí, no me quiero ir de aquí, seguimos aquí puñet**”, añadió el cantante provocando gritos y aplausos.

Palabras hermosas de Bad Bunny esta última noche para su gente de Puerto Rico. 🇵🇷🥺😭 pic.twitter.com/rpnSkwIAxT — Archive Bad Bunny (@ArchiveBenito) September 21, 2025

Concierto de Bad Bunny se vuelve el show por streaming más visto en Amazon Music

“Bad Bunny El Rey del Pop con Reggaeton & Dembow. El tan esperado livestream de Bad Bunny “No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más” fue la actuación de un artista en solitario más vista en Amazon Music hasta la fecha, rompiendo todos los récords de audiencia anteriores, marcando un momento histórico tanto para el servicio de streaming como para la música latina", publicó en X, antes Twitter, la plataforma.

El concierto de Bad Bunny superó la cantidad de espectadores que han tenido los shows de figuras como Beyoncé, Taylor Swift, BTS y Billie Eilish.

Además, el cantante puertorriqueño contó la presencia de invitados especiales como: Marc Anthony, Jowell, Randy, Ñengo Flow, Arcángel y De La Ghetto.