Bad Bunny en Prime Video: ¿A qué hora ver el concierto EN VIVO?

El cantante anunció ‘Una Más’, el cierre de su residencia en Puerto Rico que será transmitido a través de la famosa plataforma de streaming

Bad Bunny en concierto
Bad Bunny en concierto Foto: AP
Por:
Mariana Garibay

Bad Bunny es uno de los artistas latinos más importantes a nivel internacional, quien ha roto records en el mundo y casi ha terminado con su residencia en Puerto Rico. Fue el pasado lunes 15 de septiembre que el artista reveló una última fecha de No me quiero ir de aquí, su show en la isla.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Bad Bunny anunció “una más”, su último concierto de la gira en Puerto Rico, la isla donde él nació. La presentación ocurrirá este 20 de septiembre y podrá verse a través de la plataforma de streaming, Prime Video.

De este modo, a pesar de gran parte de su público en Estados Unidos y otras partes del mundo no podrán ir a sus conciertos, su presentación podrá ser vista por millones a través de Prime Video. Ahora, te compartimos todo lo que sabemos al respecto.

¿Dónde y a qué hora ver el concierto de Bad Bunny?

El concierto será transmitido en vivo este 20 de septiembre. Sucederá en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, como el resto de las residencias de Puerto Rico.

Podrás ver el concierto a través de:

  • Amazon Prime Video
  • Amazon Music
  • Canal de Twitch de Amazon

La transmisión comenzará a las 20:30 horas del Este, por lo que en la CDMX, podremos ver el concierto a partir de las 18:30 horas. Las canciones que interpreta el artista en su residencia son más de 40 canciones, por lo que se trata de varias horas de ritmos latinos.

  1. KETU TeCRÉ
  2. EL CLúB
  3. La Santa
  4. PIToRRO DE COCO
  5. El apagón
  6. Playa Interlude
  7. WELTiTA
  8. Kloufrens
  9. Bokete
  10. Si estuviésemos Juntos
  11. Solo De Mí
  12. Ni Bien Ni Mal
  13. Amorfoda
  14. Turista
  15. Casita Interlude
  16. NuevaYol
  17. Tití Me Preguntó
  18. Neverita
  19. Si Veo A Tu Mamá
  20. La Romana
  21. La Jumpa
  22. Voy a llevarte pa PR
  23. Me Porto Bonito
  24. No Me Conoce (Remix)
  25. Bichiyal
  26. Perro Negro
  27. Yo Perreo Sola
  28. Efecto
  29. Safaera
  30. Llamada Interlude
  31. Veldá
  32. EoO
  33. Café con Ron
  34. Abreme Paso
  35. Frío Interlude
  36. Lo Que Le Pasó a Hawai
  37. Salsa Interlude
  38. Los Sobrinos
  39. Callaita
  40. Baile Inolvidable
  41. DtMF
  42. La Mudanza (outro)
