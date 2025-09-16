Bad Bunny en Prime Video: ¿A qué hora ver el concierto EN VIVO?

Bad Bunny es uno de los artistas latinos más importantes a nivel internacional, quien ha roto records en el mundo y casi ha terminado con su residencia en Puerto Rico. Fue el pasado lunes 15 de septiembre que el artista reveló una última fecha de No me quiero ir de aquí, su show en la isla.
Fue a través de su cuenta de Instagram que Bad Bunny anunció “una más”, su último concierto de la gira en Puerto Rico, la isla donde él nació. La presentación ocurrirá este 20 de septiembre y podrá verse a través de la plataforma de streaming, Prime Video.
De este modo, a pesar de gran parte de su público en Estados Unidos y otras partes del mundo no podrán ir a sus conciertos, su presentación podrá ser vista por millones a través de Prime Video. Ahora, te compartimos todo lo que sabemos al respecto.
Bad Bunny no dará conciertos en EU por miedo a las redadas de ICE
¿Dónde y a qué hora ver el concierto de Bad Bunny?
El concierto será transmitido en vivo este 20 de septiembre. Sucederá en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, como el resto de las residencias de Puerto Rico.
Podrás ver el concierto a través de:
- Amazon Prime Video
- Amazon Music
- Canal de Twitch de Amazon
La transmisión comenzará a las 20:30 horas del Este, por lo que en la CDMX, podremos ver el concierto a partir de las 18:30 horas. Las canciones que interpreta el artista en su residencia son más de 40 canciones, por lo que se trata de varias horas de ritmos latinos.
- KETU TeCRÉ
- EL CLúB
- La Santa
- PIToRRO DE COCO
- El apagón
- Playa Interlude
- WELTiTA
- Kloufrens
- Bokete
- Si estuviésemos Juntos
- Solo De Mí
- Ni Bien Ni Mal
- Amorfoda
- Turista
- Casita Interlude
- NuevaYol
- Tití Me Preguntó
- Neverita
- Si Veo A Tu Mamá
- La Romana
- La Jumpa
- Voy a llevarte pa PR
- Me Porto Bonito
- No Me Conoce (Remix)
- Bichiyal
- Perro Negro
- Yo Perreo Sola
- Efecto
- Safaera
- Llamada Interlude
- Veldá
- EoO
- Café con Ron
- Abreme Paso
- Frío Interlude
- Lo Que Le Pasó a Hawai
- Salsa Interlude
- Los Sobrinos
- Callaita
- Baile Inolvidable
- DtMF
- La Mudanza (outro)