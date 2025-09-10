Bad Bunny domina las principales categorías

Billboard Latin Music Awards 2025: Lista completa de los nominados a los premios

La entrega a lo mejor de la música latina será el próximo jueves 23 de octubre

Mariana Garibay

Se han revelado quiénes son los artistas nominados a los premios Billboard Latin Music Awards 2025 que celebran lo mejor de la música latina a nivel internacional en un evento lleno de ritmo.

En la lista de nominados a los Billboard Latin Music Awards 2025, destaca Bad Bunny con 27 nominaciones en total, varias en la misma categoría. También suenan nombres como Karol G, Peso Pluma, Cazzu y muchos más.

Lista de nominados a los Billboard Music Awards 2025

Te dejamos la lista completa de nominaciones en cada categoría:

Artista del Año

  • Bad Bunny
  • Fuerza Regida
  • Peso Pluma
  • Rauw Alejandro
  • Tito Double P

Artista del Año, Debut

  • Aleman
  • Clave Especial
  • FloyyMenor
  • Kapo
  • Netón Vega

Gira del Año

  • Aventura
  • Chayanne
  • Luis Miguel
  • Rauw Alejandro
  • Shakira

Artista Crossover del Año

  • benny blanco
  • Ayra Starr
  • Bruno Mars
  • ROSÉ
  • Rvssian
  • Ty Dolla $ign

Global 200 Artista Latino del Año

  • Bad Bunny
  • Fuerza Regida
  • Karol G
  • Netón Vega
  • Tito Double P

Global 200 Canción Latina del Año

  • Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
  • Bad Bunny, “DTMF”
  • Bad Bunny, “Nuevayol”
  • Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
  • Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Hot Latin Song” Canción del Año

  • Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
  • Bad Bunny, “DTMF”
  • Bad Bunny, “EOO”
  • Bad Bunny, “Nuevayol”
  • Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

  • Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
  • Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
  • Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”
  • Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
  • Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

  • Bad Bunny
  • Netón Vega
  • Peso Pluma
  • Rauw Alejandro
  • Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

  • Karol G
  • Selena Gomez
  • Shakira
  • Yailin La Más Viral
  • Young Miko

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

  • Clave Especial
  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Julión Álvarez y Su Norteño Banda
  • The Marias

Canción del Año, Latin Airplay

  • Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
  • Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
  • Natti Natasha, “Desde Hoy”
  • Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
  • Shakira, “Soltera”

“Top Latin Album” del Año

  • Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
  • Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
  • Peso Pluma, Éxodo
  • Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
  • Tito Double P, Incómodo

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

  • Bad Bunny
  • Junior H
  • Peso Pluma
  • Rauw Alejandro
  • Tito Double P

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

  • Becky G
  • Cazzu
  • Kali Uchis
  • Karol G
  • Shakira

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo

  • Aventura
  • Clave Especial
  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Artista “Latin Pop” del Año, Solista

  • Danny Ocean
  • Enrique Iglesias
  • Kali Uchis
  • Luis Fonsi
  • Shakira

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

  • Ha*Ash
  • Jesse & Joy
  • Maná
  • Morat
  • Sin Bandera

Canción “Latin Pop” del Año

  • Danny Ocean & Kapo, “Imagínate”
  • Maluma, “Cosas Pendientes”
  • Rauw Alejandro, “Carita Linda”
  • Selena Gomez, benny blanco & The Marias, “Ojos Tristes”
  • Shakira, “Soltera”

Álbum “Latin Pop” del Año

  • Cazzu, Latinaje
  • Danny Ocean, Babylon Club
  • Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha
  • Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día
  • Quevedo, Buenas Noches

Artista Tropical del Año, Solista

  • Elvis Crespo
  • Jerry Rivera
  • Marc Anthony
  • Prince Royce
  • Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

  • Aventura
  • Chino & Nacho
  • Grupo Niche
  • La Sonora Dinamita
  • Monchy & Alexandra

Canción Tropical del Año

  • Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
  • Grupo Frontera & Romeo Santos, “Ángel”
  • Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
  • Rauw Alejandro, “Tú Con Él”
  • Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

Álbum Tropical del Año

  • Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México
  • Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos
  • Natti Natasha, En Amargue
  • Prince Royce, Eterno
  • Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

  • Ivan Cornejo
  • Junior H
  • Netón Vega
  • Peso Pluma
  • Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

  • Clave Especial
  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Julión Álvarez y Su Norteño Banda
  • Los Tigres del Norte

Canción Regional Mexicana del Año

  • Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
  • Fuerza Regida, “Por Esos Ojos”
  • Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
  • Peso Pluma & Netón Vega, “La Patrulla”
  • Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

Álbum Regional Mexicano del Año

  • Fuerza Regida, 111XPANTÍA
  • Ivan Cornejo, Mirada
  • Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
  • Peso Pluma, Éxodo
  • Tito Double P, Incómodo

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista

  • Bad Bunny
  • Feid
  • Kapo
  • Karol G
  • Rauw Alejandro

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

  • Alexis & Fido
  • Baby Rasta & Gringo
  • J-King & Maximan
  • Jowell & Randy
  • Mambo Kingz

Canción “Latin Rhythm” del Año

  • Bad Bunny, “DTMF”
  • Bad Bunny, “EOO”
  • Bad Bunny, “Nuevayol”
  • Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”
  • Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Álbum “Latin Rhythm” del Año

  • Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
  • FloyyMenor, El Comienzo
  • Karol G, Tropicoqueta
  • Omar Courtz, Primera Musa
  • Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
