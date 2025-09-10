Billboard Latin Music Awards 2025: Lista completa de los nominados a los premios

Se han revelado quiénes son los artistas nominados a los premios Billboard Latin Music Awards 2025 que celebran lo mejor de la música latina a nivel internacional en un evento lleno de ritmo.

En la lista de nominados a los Billboard Latin Music Awards 2025, destaca Bad Bunny con 27 nominaciones en total, varias en la misma categoría. También suenan nombres como Karol G, Peso Pluma, Cazzu y muchos más.

Lista de nominados a los Billboard Music Awards 2025

Te dejamos la lista completa de nominaciones en cada categoría:

Artista del Año

Bad Bunny

Fuerza Regida

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Artista del Año, Debut

Aleman

Clave Especial

FloyyMenor

Kapo

Netón Vega

Gira del Año

Aventura

Chayanne

Luis Miguel

Rauw Alejandro

Shakira

Artista Crossover del Año

benny blanco

Ayra Starr

Bruno Mars

ROSÉ

Rvssian

Ty Dolla $ign

Global 200 Artista Latino del Año

Bad Bunny

Fuerza Regida

Karol G

Netón Vega

Tito Double P

Global 200 Canción Latina del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Hot Latin Song” Canción del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “EOO”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Netón Vega

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

Karol G

Selena Gomez

Shakira

Yailin La Más Viral

Young Miko

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

The Marias

Canción del Año, Latin Airplay

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Natti Natasha, “Desde Hoy”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Shakira, “Soltera”

“Top Latin Album” del Año

Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Éxodo

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

Tito Double P, Incómodo

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

Becky G

Cazzu

Kali Uchis

Karol G

Shakira

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo

Aventura

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Artista “Latin Pop” del Año, Solista

Danny Ocean

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Luis Fonsi

Shakira

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

Ha*Ash

Jesse & Joy

Maná

Morat

Sin Bandera

Canción “Latin Pop” del Año

Danny Ocean & Kapo, “Imagínate”

Maluma, “Cosas Pendientes”

Rauw Alejandro, “Carita Linda”

Selena Gomez, benny blanco & The Marias, “Ojos Tristes”

Shakira, “Soltera”

Álbum “Latin Pop” del Año

Cazzu, Latinaje

Danny Ocean, Babylon Club

Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha

Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día

Quevedo, Buenas Noches

Artista Tropical del Año, Solista

Elvis Crespo

Jerry Rivera

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Aventura

Chino & Nacho

Grupo Niche

La Sonora Dinamita

Monchy & Alexandra

Canción Tropical del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Grupo Frontera & Romeo Santos, “Ángel”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Rauw Alejandro, “Tú Con Él”

Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

Álbum Tropical del Año

Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México

Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos

Natti Natasha, En Amargue

Prince Royce, Eterno

Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Ivan Cornejo

Junior H

Netón Vega

Peso Pluma

Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Los Tigres del Norte

Canción Regional Mexicana del Año

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Fuerza Regida, “Por Esos Ojos”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Peso Pluma & Netón Vega, “La Patrulla”

Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

Álbum Regional Mexicano del Año

Fuerza Regida, 111XPANTÍA

Ivan Cornejo, Mirada

Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Éxodo

Tito Double P, Incómodo

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista

Bad Bunny

Feid

Kapo

Karol G

Rauw Alejandro

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

Alexis & Fido

Baby Rasta & Gringo

J-King & Maximan

Jowell & Randy

Mambo Kingz

Canción “Latin Rhythm” del Año

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “EOO”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Álbum “Latin Rhythm” del Año