Billboard Latin Music Awards 2025: Lista completa de los nominados a los premios

Se han revelado quiénes son los artistas nominados a los premios Billboard Latin Music Awards 2025 que celebran lo mejor de la música latina a nivel internacional en un evento lleno de ritmo.
En la lista de nominados a los Billboard Latin Music Awards 2025, destaca Bad Bunny con 27 nominaciones en total, varias en la misma categoría. También suenan nombres como Karol G, Peso Pluma, Cazzu y muchos más.
Lista de nominados a los Billboard Music Awards 2025
Te dejamos la lista completa de nominaciones en cada categoría:
Artista del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Artista del Año, Debut
- Aleman
- Clave Especial
- FloyyMenor
- Kapo
- Netón Vega
Gira del Año
- Aventura
- Chayanne
- Luis Miguel
- Rauw Alejandro
- Shakira
Artista Crossover del Año
- benny blanco
- Ayra Starr
- Bruno Mars
- ROSÉ
- Rvssian
- Ty Dolla $ign
Global 200 Artista Latino del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Karol G
- Netón Vega
- Tito Double P
Global 200 Canción Latina del Año
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
“Hot Latin Song” Canción del Año
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “EOO”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
- Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
- Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Netón Vega
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina
- Karol G
- Selena Gomez
- Shakira
- Yailin La Más Viral
- Young Miko
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
- The Marias
Canción del Año, Latin Airplay
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Natti Natasha, “Desde Hoy”
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
- Shakira, “Soltera”
“Top Latin Album” del Año
- Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
- Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma, Éxodo
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
- Tito Double P, Incómodo
“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina
- Becky G
- Cazzu
- Kali Uchis
- Karol G
- Shakira
“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo
- Aventura
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
Artista “Latin Pop” del Año, Solista
- Danny Ocean
- Enrique Iglesias
- Kali Uchis
- Luis Fonsi
- Shakira
Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo
- Ha*Ash
- Jesse & Joy
- Maná
- Morat
- Sin Bandera
Canción “Latin Pop” del Año
- Danny Ocean & Kapo, “Imagínate”
- Maluma, “Cosas Pendientes”
- Rauw Alejandro, “Carita Linda”
- Selena Gomez, benny blanco & The Marias, “Ojos Tristes”
- Shakira, “Soltera”
Álbum “Latin Pop” del Año
- Cazzu, Latinaje
- Danny Ocean, Babylon Club
- Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha
- Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día
- Quevedo, Buenas Noches
Artista Tropical del Año, Solista
- Elvis Crespo
- Jerry Rivera
- Marc Anthony
- Prince Royce
- Romeo Santos
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
- Aventura
- Chino & Nacho
- Grupo Niche
- La Sonora Dinamita
- Monchy & Alexandra
Canción Tropical del Año
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Grupo Frontera & Romeo Santos, “Ángel”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Rauw Alejandro, “Tú Con Él”
- Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”
Álbum Tropical del Año
- Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México
- Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos
- Natti Natasha, En Amargue
- Prince Royce, Eterno
- Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!
Artista Regional Mexicano del Año, Solista
- Ivan Cornejo
- Junior H
- Netón Vega
- Peso Pluma
- Tito Double P
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
- Los Tigres del Norte
Canción Regional Mexicana del Año
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
- Fuerza Regida, “Por Esos Ojos”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
- Peso Pluma & Netón Vega, “La Patrulla”
- Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”
Álbum Regional Mexicano del Año
- Fuerza Regida, 111XPANTÍA
- Ivan Cornejo, Mirada
- Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma, Éxodo
- Tito Double P, Incómodo
Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista
- Bad Bunny
- Feid
- Kapo
- Karol G
- Rauw Alejandro
Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo
- Alexis & Fido
- Baby Rasta & Gringo
- J-King & Maximan
- Jowell & Randy
- Mambo Kingz
Canción “Latin Rhythm” del Año
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “EOO”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
Álbum “Latin Rhythm” del Año
- Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
- FloyyMenor, El Comienzo
- Karol G, Tropicoqueta
- Omar Courtz, Primera Musa
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra