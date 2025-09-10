Bad Bunny no dará conciertos en EU por miedo a las redadas de ICE

Bad Bunny tendrá una gira mundial próximamente, después de terminar con su serie de conciertos en Puerto Rico. Sin embargo, muchos de sus seguidores se han preguntado el motivo por el que el cantante boricua no consideró fechas para el interior de los Estados Unidos.

Ante esto, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre verdadero de Bad Bunny, comentó que su decisión de no llevar sus conciertos de la gira Debí Tirar Más Fotos, es que no quiere que sus seguidores latinos tengan algún encuentro con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Demandan a Bad Bunny por supuesto plagio. ı Foto: AP

Bad Bunny revela que no se presentará en EU por ICE

En el pasado, el cantante de reguetón ha mostrado su interés por defender a los latinos, pues incluso su álbum más reciente funciona para muchos como una manera de abrazar la cultura de Puerto Rico y luchar contra la gentrificación que se vive en la isla, así como en otras partes de Latinoamérica.

Ahora, el cantante se sinceró sobre la preocupación que le generó exponer a su público latino en Estados Unidos a las redadas de ICE, que se llevan a cabo en puntos donde podrían encontrar a gente de diferentes nacionalidades.

En una conversación con la revista de moda i-D, el cantante se pronunció: “Ha habido muchas razones por las que no he ido a tocar a Estados Unidos, y ninguna de ellas ha sido por odio, ya que he actuado allí muchas veces”, comienza para aclarar cualquier rumor.

“Hubo muchas razones para no presentarme y ninguna fue por odio; he actuado allí muchas veces, con éxito y disfrutando…. Lo que nos preocupaba era que ICE pudiera estar afuera del concierto, y eso pesó mucho en la decisión."



- Bad Bunny sobre presentarse en USA 🇺🇸 pic.twitter.com/YBuxUeKLs9 — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) September 10, 2025

“Para una residencia aquí en Puerto Rico, cuando somos un territorio no incorporado de Estados Unidos...”, explica, “la gente de Estados Unidos podría venir aquí a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podrían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo. Pero estaba el problema de que, joder, el ICE podría estar fuera [del concierto]. Y es algo de lo que hablamos y que nos preocupaba mucho”.

De este modo, el cantante de ‘Baile Inolvidable’ compartió su preocupación por lo que podría ocurrir con sus seguidores latinos si se encuentran con ICE. Como sabemos, las políticas de migración durante la administración de Donald Trump se han vuelto mucho más severas.

Apenas en junio de 2025, Trump ordenó expandir las detenciones y deportación de migrantes en todo el país, incluyendo las llamadas ‘ciudades santuario’ como Los Ángeles y Nueva York. Asimismo, migrantes han llegado a denunciar tratos denigrantes y abusos tras ser detenidos por ICE.