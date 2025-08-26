Se le cae el pantalón a Bad Bunny en pleno concierto | VIDEO

Se le cae el pantalón a Bad Bunny en pleno concierto

Bad Bunny se encuentra en su residencia en Puerto Rico, donde ofrece una serie de conciertos para el público de la isla americana. Después de hacerse viral la participación de Belinda en una de las presentaciones, el cantante vuelve a ser tendencia.

Y es que Bad Bunny atravesó un bochornoso momento recientemente cuando se le cayeron los pantalones en pleno concierto, por lo que el público entero se dio cuenta del momento en que se quedó en ropa interior.

El fomo de Bad Bunny ı Foto: Cortesía del autor

Se le cae el pantalón a Bad Bunny

En redes sociales, se viralizó un video de apenas unos segundos donde podemos ver al cantante en una de las presentaciones por su residencia en Puerto Rico por su álbum Debí Tirar más Fotos. El cantante lucía un pantalón que al parecer no le ajustaba del todo.

En medio de su presentación, el artista tuvo un accidente de vestuario cuando de un momento a otro se le cayeron sus pantalones y él se apresuró a subirlos nuevamente, ante los gritos que recibió por parte del público a raíz del peculiar momento.

Después de acomodarse el pantalón, el famoso continuó con su actuación sin inmutarse, pero mientras sostenía el pantalón con una de sus manos para evitar que la situación empeorara. Si bien esto duró apenas unos segundos, el famoso fue captado por varios asistentes que estaban grabando.

La audiencia reaccionó con comentarios cómicos. Algunos señalaron en broma que fue intencional y otros aseguraron haberlo manifestado, pues para muchos Bad Bunny es considerado un símbolo sexual latino a nivel internacional.

Algunos de los comentarios sobre el incidente son:

"Es parte del performance“.

“En mi mente sonó ‘Eooo’ Calvin Klein”.

“Fui yo, lo manifesté”.

"Éste va a ser el video más visto dentro de toda su estadía en PR“.

"Muy cantinflezco de su parte jajaja“.

Bad Bunny seguirá con su residencia llamada ‘No me Quiero ir de Aquí’ hasta el 14 de septiembre, aunque hay posibilidad de que agregue algunas fechas más. Posteriormente, dará conciertos en varios países de Latinoamérica, incluyendo varios conciertos en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.