Belinda tiene sensual baile con Bad Bunny en pleno concierto | VIDEO

Belinda está ganando como siempre y ahora, se hizo viral después de aparecer en uno de los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico, donde compartió un sensual baile con el cantante de reguetón, lo que provocó todo tipo de comentarios en redes sociales.

Recordemos que antes de comenzar con su gira Debí Tirar más Fotos, Bad Bunny se encuentra en una residencia en su país natal. Por su parte, Belinda viajó recientemente a Puerto Rico para grabar un video con Sebastián Yatra.

Bad Bunny y Belinda 🐰👄🇵🇷🇲🇽🔥🔥🔥 pic.twitter.com/nECNscoqF9 — Benito (@BenitoPnkpr) August 25, 2025

Ambos son personajes sumamente relevantes de la cultura pop actual; mientras que él es el máximo representante del reguetón a nivel internacional en la actualidad, ella es una de las artistas más reconocidas de México, que muestra su versatilidad al brillar como cantante y actriz.

El sensual baile de Bad Bunny y Belinda

A través de redes sociales, se hizo viral el encuentro entre los dos artistas latinos, donde Benito Antonio Martínez Ocasio le canta una canción a la famosa, quien le responde con un baile sensual.

El artista interpretaba el tema ‘Perro Negro’, donde hay una estrofa que menciona el nombre de la cantante mexicana española. "Tú tiene’ cara que tiene’ la pussy linda, que los dejas loco, enchula’o, como Belinda", canta el famoso.

bad bunny cantándole a belinda la canción en donde la menciona es tan correcto 🤌🏻 pic.twitter.com/ALElub2zPT — vale 🏹 (@flawlessbeli) August 25, 2025

Mientras canta, ellos se acercan y comienzan a bailar juntos. Ella mostrando su sensualidad y presumiendo su abdomen plano con un atuendo revelador y juvenil.

El público celebró el encuentro entre ambos y se desataron los gritos a favor de ambos, que mostraron mucha química al incluso abrazarse. Por un momento, incluso pudimos ver al famoso mirando sorprendido la apariencia de la intérprete de ‘Luz Sin Gravedad’.

La artista estuvo gran parte del concierto en la escenografía de la casa junto con Sebastián Yatra que la acompañó tras su colaboración musical. Se sabe que este es un espacio que ha sido visitado por varias celebridades donde pueden brillar y compartir momentos con el artista boricua.

Algunos de los comentarios por el inesperado encuentro fueron:

"Mañana sale con los ojos tatuados de Belinda“.

"BENITOOOOOOOO por poco y te la comes jajajaja me encanta"

“Sentí tensión”.

“¿Soy yo o el Bad bunny se chiveo cuando Belinda dió unos pasos para enfrente?"

“Necesito que sean novios ya”.

Después del encuentro, hubo una breve sesión de fotos entre Bad Bunny y Belinda donde posaron juntos. Al final, ella le pidió “avísame cuando vengas a México, por favor” mientras le entregaba su sombrero de paja".