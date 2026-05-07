Kiko conoce a Lionel Messi y le roba un beso| VIDEO

El encuentro entre Lionel Messi y Kiko, el icónico personaje del programa mexicano El Chavo del 8, se volvió viral en redes sociales por la admiración mutua existente entre los famosos.

Durante un evento en Miami, Florida, Estados Unidos, el comediante Carlos Villagrán logró acercarse al astro argentino y pedirle que le firmara una camiseta del Inter de Miami.

El momento parecía terminar ahí, pero la sorpresa llegó cuando el actor que interpreta a Kiko, fiel a su estilo pícaro, le robó un beso en la mejilla a Messi, lo que generó risas y comentarios en todo el mundo.

Kiko le roba un beso a Lionel Messi | VIDEO

Carlos Villagrán publicó a través de su cuenta de Instagram un video donde él aparece visiblemente emocionado mientras Lionel Messi le firma la camiseta del Inter de Miami, equipo en el que juega el futbolista argentino.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del equipo, en Florida, Estados Unidos, y la esposa del actor conocido por interpretar a Kiko también estuvo presente.

Otro video publicado por la comediante muestra a Kiko abrazando al deportista y luego inclinándose hacia el jugador para plantarle un inesperado beso en la mejilla. Messi, sorprendido, reaccionó con una sonrisa tímida y un gesto de cordialidad, sin mostrar incomodidad.

“Admiración absoluta de ambas partes Argentina y México. Dos genios congeniaron”, escribió junto al clip Carlos Villagrán.

La escena rápidamente se difundió en plataformas como TikTok, Instagram y X, antes Twitter, donde miles de usuarios comentaron la espontaneidad del momento. Algunos lo calificaron como un gesto simpático y divertido, mientras otros señalaron que fue una acción atrevida.

Lo cierto es que el clip se convirtió en tendencia, sumando millones de reproducciones en pocas horas.

¿Quién es Kiko?

Kiko es uno de los personajes más recordados de la serie mexicana El Chavo del 8, creado por Roberto Gómez Bolaños Chespitiro. Este icónico niño es interpretado en el programa por el actor mexicano Carlos Villagrán.

Kiko se caracteriza por tener una personalidad caprichosa y ser “el tesoro” o adoración de su mamá, Doña Florinda, interpretada por Florinda Meza.