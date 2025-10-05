Bad Bunny se viste de Kiko de El Chavo del 8 en SNL | VIDEO

Bad Bunny se viste de Kiko de El Chavo del 8

Bad Bunny nos regaló un momento épico durante su participación en el programa estadounidense Saturday Night Live (SNL). El puertorriqueño compartió escena con Marcello Hernández y Jon Hamm en un sketch que rindió homenaje a El Chavo del 8.

Benito se metió en el personaje de Kiko para revivir la icónica serie creada por Roberto Gómez Bolaños Chespirito, y una de sus favoritas. En redes sociales los latinoamericanos expresaron su emoción porque el intérprete “habla igualito” a la figura de Carlos Villagrán.

El intérprete puertorriqueño Bad Bunny este sábado 4 de octubre hizo historia al fungir como presentador e invitado musical del popular show estadounidense de comedia, Saturday Night Live, en un episodio que ya muchos consideran inolvidable.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, ofreció un homenaje lleno de diversión y nostalgia al recrear una de las series más famosas de Latinoamérica, la producción mexicana El Chavo del 8.

El intérprete de “Baile Inolvidable” ha expresado en varias ocasiones su cariño por la serie creada por Chespirito y no pudo perder la oportunidad de rendirle homenaje. Con el episodio de ayer, se cerró el estreno de la temporada 51 de SNL.

El elenco destacó por usar los vestuarios y los gestos más emblemáticos de los personajes de El Chavo del 8. Uno de los papeles más aclamados en redes fue interpretado por el comediante Marcello Hernández, quien dio vida a El Chavo.

Mientras tanto, Bad Bunny dio vida a Kiko y apareció luciendo el clásico uniforme de marinero y, lo más destacado, con los cachetes inflados que caracterizan al personaje creado por Carlos Villagrán. Su actuación provocó muchas risas y sorprendió la fidelidad de la interpretación, dejando en evidencia su habilidad para la comedia y su talento actoral.

El sketch se realizó en inglés e incluyeron algunas frases en español, recreando una de las clásicas discusiones en el patio de la vecindad de El Chavo.

Así luce Bad Bunny caracterizado de Kiko ı Foto: Captura de pantalla X @nbcsnl

El elenco que hizo posible esta versión de El Chavo del 8 estuvo integrado por:

Bad Bunny como Kiko.

Marcello Hernández como El Chavo.

Sarah Sherman como La Chilindrina.

Chloe Fineman como Doña Florinda.

Andrew Dismukes como Don Ramón.

Jon Hamm aparición especial como el Profesor Jirafales.

Kenan Thompson como El Señor Barriga.

El sketch realizado en Saturday Night Live (SNL) se volvió viral y fue considerado un homenaje a la influencia de la cultura hispana en Estados Unidos. Internautas consideran el momento como algo histórico.