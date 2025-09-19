‘¡Fue sin querer queriendo!’: Detienen en Brasil a joven disfrazado de El Chavo del 8

Un hecho insólito se registró en Brasil cuando un joven de 24 años, vestido como El Chavo del 8, personaje icónico del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, fue arrestado en el municipio de Miguel Pereira, en el estado de Río de Janeiro, durante un operativo de seguridad.

El caso, se difundido por videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales, esto generó sorpresa por la peculiar apariencia del detenido y la naturaleza del hallazgo.

Un hombre de 24 años vestido como el “Chavo del 8” fue detenido con droga en Brasil y fue grabado mientras decía: "Fue sin querer queriendo, es que no me tienen paciencia", el agente sólo respondió: "no te doy otro, nomás porque... " pic.twitter.com/yXe0Qb6Qsb — BatracioAzul (@LaRanaAzulada2) September 19, 2025

De acuerdo con medios brasileños como Terra y NaTelinha, los hechos ocurrieron el pasado 12 de septiembre, cuando agentes que participaban en la “Operação Segurança Presente” (Operación de seguridad presente en español), realizaron una inspección en un vehículo de transporte alternativo que cubría la ruta Japeri–Arcozelo. Fue durante la revisión, que los policías notaron la actitud sospechosa de un pasajero disfrazado con gorro, tirantes y camiseta rayada, imitando al popular personaje televisivo conocido en Brasil como Chaves.

Al ser abordado, los uniformados encontraron entre sus pertenencias dos cigarrillos artesanales elaborados con hierba prensada. Según los reportes, se trataba de una sustancia con características similares a la marihuana. El joven confesó que el material era para consumo personal, por lo que fue detenido y trasladado a la 96ª Delegación de Policía, en Miguel Pereira.

En la comisaría, se registró la ocurrencia como "portación de drogas para uso propio", un delito contemplado en la legislación brasileña que no siempre implica cárcel, pero sí puede acarrear sanciones como medidas educativas o prestación de servicios comunitarios. El material incautado fue enviado a peritaje técnico para confirmar su composición exacta.

El caso cobró notoriedad no solo por la detención en sí, sino también por las imágenes difundidas en redes, donde se observa al joven esposado mientras imita gestos característicos de El Chavo. Frases como “¡Fue sin querer queriendo!” o su peculiar manera de rascarse la cabeza acompañaron los comentarios de internautas que hicieron viral el suceso bajo un tono de humor e incredulidad.

¿Qué paso con el joven disfrazado?

Aunque quedó en libertad tras rendir declaración, el episodio abrió debate en Brasil sobre la normalización del consumo de drogas, los límites del porte para uso personal y la imagen caricaturesca que dio un detenido en un operativo serio de seguridad pública.

El hecho demuestra cómo un incidente rutinario de control policial puede transformarse en un fenómeno mediático cuando se mezcla con un ícono cultural tan arraigado en América Latina como El Chavo del 8.

