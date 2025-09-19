Llega Bermúdez; queda detenido por crimen organizado, secuestro...

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del estado de Tabasco y presunto líder y fundador del cártel La Barredora, arribó este jueves pasadas las 23:00 horas al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México, luego de ser expulsado de Paraguay, donde fue detenido la semana pasada.

Tras un viaje de más de 30 horas, el avión Bombardier Challenger 605 con matrícula XB-NWD, propiedad de la Fiscalía General de la República (FGR), procedente de Paraguay y con escalas en Colombia —donde los tripulantes pernoctaron— y seis horas en Tapachula, Chiapas, aterrizó en el aeropuerto de Toluca a las 18:57 horas.

Al descender de la aeronave tras su arribo a Toluca, un agente de la Agencia de Investigación Criminal le notificó a Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo o Comandante H, los cargos del fuero común derivados de una primera orden de aprehensión emitida en Tabasco. Se le acusa de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Fuentes federales señalaron que esta ejecución fue el resultado de la colaboración de Interpol con la Fiscalía de Tabasco.

El Tip: Otras cuatro personas son investigadas por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y quienes serían operadores del exfuncionario.

En ese momento vestía una sudadera beige, pantalón negro y tenis del mismo color. Este proceso deberá enfrentarlo de manera remota desde el penal del Altiplano, en conexión con un juez del estado de Tabasco.

Además, desde el pasado miércoles, un juez federal con sede en el Estado de México libró una segunda orden de aprehensión en su contra.

En este expediente se le imputan delitos del orden federal como delincuencia organizada con fines de narcotráfico, acopio y tráfico de armas, secuestro y delitos relacionados con hidrocarburos, bajo cargos de administración, dirección o supervisión. La ejecución de esta orden de aprehensión, hasta el cierre de edición, se mantenía pendiente.

Un convoy integrado por 15 unidades del Gabinete de Seguridad trasladó desde las 22:15 horas a Hernán Bermúdez Requena a El Altiplano. Él viajó en un vehículo tipo Rino de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, color verde militar.

Llegada de Bermúdez Requena al aeropuerto de Toluca, este jueves. ı Foto: Especial

En la primera audiencia que tendrá, un juez determinará en primera instancia la legalidad de la detención. Superada esa etapa, seguirá la audiencia de imputación, en la que se presentarán las pruebas y la Fiscalía expondrá los motivos de las acusaciones. Posteriormente, el juez resolverá sobre la vinculación a proceso y, en su caso, la medida de prisión.

Otros integrantes del grupo delictivo La Barredora han sido ya detenidos. El 20 de enero fue capturado en Puebla Carlos Tomás “N”, El Lic, señalado como el principal líder tras la caída de su fundador.

Le siguieron arrestos de otros miembros de la organización criminal ubicados en distintos puntos del país: el 20 de junio, seis presuntos integrantes vinculados al homicidio de un empresario en Tabasco; el 18 de julio, cinco más en Puebla por su posible participación en explosiones en Coronango; y el 24 de julio, la detención en Jalisco de Ulises Pinto Madera, El 88, segundo al mando y uno de los principales generadores de violencia en la entidad.

Expresidente pidió destitución de Hernán Bermúdez: Claudia

Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló este jueves que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, y Adán Augusto López Hernández cuando fue secretario de Gobernación, fueron quienes solicitaron al gobierno de Tabasco la destitución del entonces secretario de Seguridad del estado, Hernán Bermúdez Requena, luego de que surgieran indicios de incumplimiento de funciones y posibles vínculos con el grupo delictivo La Barredora.

“¿Cómo se pide su destitución?, por parte del presidente López Obrador, a Tabasco —todavía no entrábamos nosotros—. En el momento que hay indicios de que esta persona tiene algún vínculo y, a partir de ahí, él decide salir y huir.

El Dato: La Presidenta desmintió que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, haya viajado a Paraguay para gestionar el vuelo y expulsión de Hernán Bermúdez.

“Y después, ya viene la investigación por parte de la Fiscalía del estado de Tabasco y la Fiscalía General de la República… Se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse. Y en el momento que hubo información, se pidió su destitución e investigación. Ya para entonces, el senador era secretario de Gobernación. Imagínense, participaba en el Gabinete. Y se solicita la destitución, por parte del secretario de Gobernación y del Presidente, entonces, de (Carlos) Merino, que estaba de gobernador; Merino lo destituye. Este señor se va e inician las investigaciones”, explicó.

López Hernández fue designado secretario de Gobernación, en sustitución de Olga Sánchez Cordero, en agosto del 2021. Entretanto, la salida de Bermúdez Requena de la Secretaría de Seguridad de Tabasco fue informada el 5 de enero del 2024 como una dimisión, luego de una ola de violencia que se registró desde finales del 2023 en dicha entidad.

28 empresas fundó Hernán Bermúdez de la mano de sus cuatro hermanos

51.7 por ciento de ellas fueron creadas como constructoras

Luego de que se diera a conocer la expulsión del exfuncionario, también conocido como El Abuelo, de Paraguay —a donde huyó hace meses y luego fue detenido el viernes pasado—, el exsecretario de Gobernación reiteró este miércoles que jamás tuvo información al respecto mientras se desempeñó como mandatario estatal.

“No, yo de ninguna manera, yo incluso, pues, revisen nada más en los tiempos y no hay. Yo nunca tuve, lo sostengo, yo cuando fui gobernador nunca recibí un aviso, una notificación del actuar que ahora señalan a Bermúdez”, dijo ayer.

Además, de acuerdo con lo expuesto por la mandataria, primero se pidió la remoción del cargo; Bermúdez Requena huyó y hasta después de esto fue que se iniciaron las investigaciones.

Al preguntarle a la Presidenta si Adán Augusto López debería pedir licencia a su senaduría, remarcó que el legislador ya ha dicho que colaborará en lo que se necesite y la investigación va a seguir adelante.

No obstante, la mandataria insistió en que más adelante se expondrá la evolución del caso para revelar cómo es que Hernán Bermúez “se fue descomponiendo” y en qué momento el Gobierno se enteró de lo que ocurría.

“Se va a presentar… No. ¿Cómo se va a presentar? ¿Cómo fue que se fue…? Cómo fue que este personaje, que fue secretario de Seguridad de Tabasco, digamos, se fue descomponiendo. Y en qué momento se dan cuenta de que, primero, no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo”, declaró.

Remarcó que se deberá transparentar el caso ante las críticas que han hecho desde la oposición, a la cual acusó de hacer “uso político” de estos hechos. Sin embargo, también remarcó que no habrá encubrimientos.

“Hay que esperar las investigaciones, como dicen. Y ya el senador dijo: ‘Si necesitan de mi declaración, la voy a presentar’. Todo esto es importante que se conozca. Nosotros no vamos a esconder a nadie, ni tampoco vamos a defender a nadie si resulta que hay pruebas de que es culpable; pero lo que no nos parece es este juicio que hacen “los grandes medios de comunicación”, declaró.

Sobre el cambio de ruta que se identificó en el vuelo en el que Bermúdez Requena fue trasladado hacia México, aseguró que se dio por motivos técnicos.

“No tengo los detalles. Digamos, parte de… Más bien, es un asunto técnico del propio vuelo. No tiene nada que ver con un asunto jurídico, sino más bien el vuelo, carga de gasolina, no sé exactamente, pero no tiene que ver con un asunto de la propia fiscalía. Entonces, ya que informe el Gabinete de Seguridad”, dijo.

