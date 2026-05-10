Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 10 de mayo

La autopista México-Puebla podría registrar alta movilidad este domingo 10 de mayo, debido a los traslados por las celebraciones del Día de las Madres y al movimiento habitual de fin de semana, lo que ha generado flujo constante en distintos tramos de la vialidad.

Aunque la carretera opera sin cierres generalizados, autoridades advierten sobre tránsito lento y posibles retrasos durante gran parte del día, especialmente en dirección hacia la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 10 de mayo. La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos; sin embargo, se reporta alta carga vehicular, principalmente en casetas y accesos al Valle de México.

Durante el día pueden presentarse afectaciones momentáneas derivadas de incidentes menores, como choques por alcance, vehículos descompuestos o reducción de carriles por maniobras de auxilio. CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen vigilancia permanente para atender cualquier eventualidad y agilizar la circulación.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde se prevé mayor congestión este domingo incluyen:

La caseta de San Marcos , con filas en dirección a la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación densa.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , donde suelen formarse cuellos de botella.

La zona de Río Frío, con reducciones de velocidad frecuentes.

En estos sectores, los automovilistas pueden encontrar avance lento o circulación intermitente, sobre todo durante la tarde y noche, cuando aumentan los traslados de regreso.

Factores que podrían afectar la circulación

Además de la movilidad relacionada con el Día de las Madres, autoridades no descartan afectaciones por:

Incremento en el flujo vehicular por reuniones familiares y viajes cortos.

Percances viales menores que impacten parcialmente la circulación.

Tiempos de espera más largos en casetas de cobro.

Trabajos de mantenimiento o revisiones en algunos tramos.

Aunque no hay cierres confirmados, las condiciones del tránsito pueden cambiar rápidamente debido a la alta demanda vehicular que registra esta autopista durante fines de semana y fechas conmemorativas.

Recomendaciones para automovilistas

Anticipar tiempos de traslado y salir con tiempo suficiente.

Consultar reportes de tráfico en tiempo real antes de viajar.

Respetar límites de velocidad y señalamientos carreteros.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Considerar rutas alternas en caso de congestionamiento severo.

La autopista México-Puebla se mantiene como uno de los corredores carreteros más importantes y transitados del país, por lo que las condiciones pueden modificarse rápidamente a lo largo del día.

Autoridades llaman a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar contratiempos durante este 10 de mayo.

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MSL