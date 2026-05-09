SNTE plantea adelantar ciclo escolar 2026-2027 ante posible fin anticipado de clases

El próximo 24 de febrero será el segundo puente del año.

Ante la posibilidad de que el ciclo escolar 2025-2026 concluya antes de lo previsto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) planteó adelantar el inicio del siguiente periodo lectivo para evitar afectaciones en el aprendizaje de los estudiantes.

El secretario general del sindicato, Alfonso Cepeda Salas, propuso que el ciclo escolar 2026-2027 inicie en agosto, en lugar del 1 de septiembre, en caso de concretarse el ajuste al calendario que analiza la Secretaría de Educación Pública (SEP).

SEP anunció la posibilidad de terminal el actual ciclo escolar el 5 de junio. ı Foto: Cuartoscuro / SEP / La Razón

Durante una visita a Torreón, Coahuila, el también senador de Morena sostuvo que cualquier modificación debe evitar el rezago académico de niñas, niños y adolescentes .

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“Lo que sí tiene que cuidarse mucho es que, si se adelantara el fin del ciclo escolar, que pudiera recuperarse en el próximo ciclo, en lugar de entrar el primero de septiembre, entrar el 7 o el 14 de agosto para actividades de fortalecimiento del aprendizaje y de los conocimientos que hayan adquirido los niños durante el presente ciclo escolar, y recuperar lo que se pueda perder”, declaró ante el posible fin anticipado por el Mundial de futbol.

El dirigente sindical también reiteró que el magisterio mantiene su compromiso “con una educación de calidad y con el cumplimiento de los planes y programas de estudio”.

SEP analiza terminar actual ciclo escolar el 5 de junio

Lo anterior, luego de que el pasado 7 de mayo la SEP anunció que el cierre del ciclo escolar 2025-2026 podría adelantarse al 5 de junio, lo que derivó en reclamos y cuestionamientos de familias, funcionarios, políticos y organizaciones civiles.

Ante las críticas, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que el próximo lunes 11 de mayo se realizará una nueva reunión con autoridades educativas de los estados para revisar el calendario y presentar una propuesta definitiva.

A través de la red social X, el funcionario aclaró que el calendario anunciado previamente aún no es definitivo y aseguró que se pondrá primero el aprendizaje de las y los estudiantes.

“Tal como se anunció, nos volveremos a reunir con las y los secretarios de educación de todos los estados del país el próximo lunes 11 de mayo. El objetivo es revisar el calendario escolar y hacer una propuesta definitiva de modificación. Siempre priorizaremos el aprovechamiento y los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país” Mario Delgado, titular de la SEP



Estamos en #Sonora acompañando a nuestra presidenta, @Claudiashein, en su gira de trabajo.



Tal como se anunció, nos volveremos a reunir con las y los secretarios de educación de todos los estados del país el próximo lunes 11 de mayo. El objetivo es revisar el calendario escolar… pic.twitter.com/k2LvTU3p5Y — Mario Delgado (@mario_delgado) May 9, 2026

Delgado Carrillo agradeció a las organizaciones que le hicieron llegar propuestas para modificar el replanteamiento del ciclo escolar.

“De igual manera agradecemos a madres y padres de familia, así como a las organizaciones que nos han hecho llegar sus propuestas.”, comentó.

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cehr