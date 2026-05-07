SEP adelanta cierre de ciclo escolar por ola de calor y el Mundial 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el cierre del ciclo escolar 2025-2026 será poco más de un mes antes de lo que se tenía previsto, debido a la ola de calor por la que atraviesa el país, pero también por el Mundial del que este año será sede el país.

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Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio.



📌Las labores… pic.twitter.com/LlD1JaVZaW — Mario Delgado (@mario_delgado) May 7, 2026

En su cuenta oficial, el secretario Mario Delgado anunció que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas acordó modificar el Calendario Escolar para que las clases concluyan el próximo 5 de junio.

“Esta modificación obedece, principalmente, a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante el mes de junio y julio. También por la realización del Mundial en nuestro país”, informó.

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El calendario formal indicaba como inicio formal de las vacaciones hasta el 18 de junio, precedido por fechas de registros de calificaciones y talleres para docentes.

Sin embargo, con la modificación aprobada se determinó que las labores administrativas terminarán el 12 de junio.

Asimismo, se determinó que la reanudación del siguiente ciclo escolar será el 10 de agosto, para la realización de una semana del Consejo Técnico entre maestros, mientras que del 17 al 28 del mismo mes habrá dos semanas oficiales del reforzamiento de aprendizajes, marcando el inicio formal de las clases para el 31 de agosto.

“Se garantizará que se cumpla todo lo establecido en el Plan de Estudios así como el aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes”, dijo.

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MSL