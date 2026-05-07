¿Cuándo acaba el ciclo escolar 2026? Esta es la nueva fecha que dio la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el ciclo escolar 2025-2026 terminará antes de lo previsto, luego de que autoridades educativas de todo el país aprobaran una modificación al calendario escolar debido a las altas temperaturas registradas en distintas entidades y a la realización del Mundial de Futbol.

El acuerdo fue avalado durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), en la que participaron las 32 autoridades educativas estatales, encabezadas por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo.

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Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio.



📌Las labores… pic.twitter.com/LlD1JaVZaW — Mario Delgado (@mario_delgado) May 7, 2026

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?

De acuerdo con la SEP, el ciclo escolar concluirá oficialmente el próximo 5 de junio de 2026 para escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior en todo el país.

La dependencia detalló que esta decisión se tomó tras las solicitudes planteadas por al menos 10 entidades federativas y luego de reuniones de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Además, se indicó que el Consejo Técnico Escolar (CTE), originalmente programado para el 29 de mayo, será reprogramado para el 8 de junio.

¿Cuáles son los ajustes en las actividades administrativas y regreso a clase?

La SEP señaló que las labores administrativas de cierre del ciclo escolar concluirán el 12 de junio.

Asimismo, las comunidades escolares retomarán actividades a partir del 10 de agosto para participar en las sesiones intensivas del Consejo Técnico Escolar y preparar el inicio del siguiente periodo lectivo.

Posteriormente, del 17 al 28 de agosto se implementarán dos semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizajes, con el objetivo de reforzar conocimientos y atender necesidades académicas de niñas, niños y adolescentes.

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027?

La SEP confirmó que el arranque oficial del ciclo escolar 2026-2027 será el 31 de agosto de 2026 en todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Asimismo, aseguraron que, pese a los ajustes, se garantizará el cumplimiento de las metas establecidas en el plan y programas de estudio, así como el máximo aprovechamiento académico de las y los estudiantes.

La dependencia también señaló que estas modificaciones buscan proteger a las comunidades escolares ante las altas temperaturas que se registran en distintas regiones del país y facilitar la organización derivada de la celebración del Mundial de Futbol, del que México será una de las sedes.

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MSL