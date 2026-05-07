EU inicia revisión de los 53 consulados mexicanos que operan en ese país, según CBS; advierten posibles cierres

El gobierno de Estados Unidos abrió una revisión de los 53 consulados de México en su territorio, una medida que coloca bajo evaluación a la red de atención más grande que tiene el país fuera de sus fronteras. De acuerdo con CBS News, el análisis podría llevar al secretario de Estado, Marco Rubio, a valorar el cierre de algunas oficinas diplomáticas.

Para los mexicanos que radican en ese país, el alcance del proceso no sólo impacta el plano bilateral. Esas sedes atienden trámites de documentación, asistencia legal y protección para millones de connacionales, sobre todo en estados con alta presencia migrante como California, Texas y Arizona.

Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, vinculó la revisión con la agenda exterior del presidente Donald Trump. “El Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadounidenses para asegurar que estén alineados con la agenda America First del Presidente y promuevan los intereses de Estados Unidos”, declaró a CBS News.

La cadena estadounidense ubicó la decisión dentro de un momento de mayor fricción entre ambos gobiernos por cooperación en seguridad, violencia criminal y operaciones contra grupos dedicados al tráfico de drogas. El reporte señala que las tensiones aumentaron tras la muerte de dos funcionarios estadounidenses, identificados por CBS como oficiales de la CIA, junto con dos investigadores mexicanos en una zona serrana del norte del país.

Otro frente de presión surgió, según CBS News, por las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra funcionarios mexicanos en activo por presuntos delitos vinculados con narcotráfico y armas. El reporte señala que Washington emitió varias solicitudes de extradición, incluida una relacionada con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

Sheinbaum afirmó esta semana que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática a Washington para pedir pruebas al Departamento de Justicia. Según la mandataria, la Fiscalía General de la República podría investigar si Estados Unidos entrega elementos creíbles.

CBS News también relacionó el clima diplomático con una expansión de las tareas antinarcóticos de la CIA bajo la dirección de John Ratcliffe. La cadena mencionó mayor intercambio de inteligencia, entrenamiento a unidades mexicanas y vuelos de drones de vigilancia sobre México para ubicar operaciones de cárteles.

Hasta ahora, Washington no ha anunciado el cierre de ninguna oficina mexicana. Sin embargo, CBS recordó que las clausuras consulares ordenadas por Estados Unidos en años recientes han ocurrido en contextos de fuerte tensión con gobiernos rivales, como China en Houston, en 2020, y Rusia en San Francisco, en 2017.

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JVR