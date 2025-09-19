› Ulises Ruiz y La Chokiza

Quien ha guardado un silencio sepulcral a raíz de la detención de Alejandro Mendoza, El Choko, y la revelación de su cercanía con Sandra Cuevas, es el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. El pasado 4 de agosto, el líder del grupo delictivo La Chokiza estuvo en primera fila durante la presentación de la organización México Nuevo, que busca convertirse en partido político y que está liderada a nivel nacional por Ulises. Ayer, la exalcaldesa de Cuauhtémoc reconoció que tuvo una relación “efímera” con El Choko, pues sólo lo vio unas 10 veces. Aseguró que nunca supo que el hombre estuviera involucrado “en tantos delitos”, aunque, nos aclaran, la actividad delictiva de Alejandro era del dominio público. En medios y en las redes se han documentado otras relaciones “efímeras” de Sandra con presuntos delincuentes, por lo que muchos se preguntan si Ulises ya se arrepintió de aliarse con ella, o si de plano, comparte sus amistades peligrosas. Veremos.

› A fortalecer el T-MEC

Así que se quedaron con las ganas quienes esperaban que, de la reunión que sostuvieron ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, saliera un acuerdo —nada conveniente— sobre hacer causa común para enfrentar los efectos de la política arancelaria de Donald Trump. Por el contrario, se apostó por reforzar la relación comercial entre los tres países, a través del fortalecimiento del T-MEC. Sheinbaum y Carney coincidieron en que las naciones que encabezan forman parte de “la región más competitiva” del mundo, y en que la mejor forma de competir con otras regiones es el fortalecimiento del tratado comercial. La Presidenta de nuestro país hizo hincapié en que buena parte del comercio trilateral está libre de aranceles, porque eso le conviene a los tres socios. Todo parece indicar que, durante el encuentro, prevaleció la cabeza fría con la que Sheinbaum ha actuado ante los embates de Trump. Para el registro.

› Acotan a coordinador

Hay quienes ven en el nuevo método para tomar decisiones internas que adoptó la bancada de Morena en el Senado un candado para que el coordinador, Adán Augusto López, no pueda imponer sus criterios ni dar línea. Pero otros consideran que este acuerdo revela que hay una rebelión al interior del grupo parlamentario en contra del exgobernador de Tabasco, misma que se recrudeció a partir de la captura de quien fuera su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena. Las declaraciones de la senadora Guadalupe Chavira, en el sentido de que se percibió un desconocimiento respecto a la coordinación a nivel del grupo, lo que generó dudas sobre la función y la autoridad del coordinador, parecen fortalecer esta tesis. El método anterior, nos recuerdan, llevó al guinda a tomar decisiones en las que buena parte de los legisladores no estaba de acuerdo, como la ratificación, en noviembre del año pasado, de Rosario Piedra al frente de la CNDH. Ahí el dato.

› Tirito por reforma de amparo

Y ya que hablamos de discrepancias dentro de la bancada de Morena en el Senado, la iniciativa presidencial en materia de amparo ya generó un choque de posturas entre el coordinador, Adán Augusto López, y el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado. Ayer, el tabasqueño aseguró que no habrá parlamento abierto para discutir el tema, como lo había anunciado un día antes Corral. Pero el exgobernador de Chihuahua insistió en que, ante una reforma de ese calado, debe haber “un mecanismo de debate, con expertos, en el proceso de dictaminación”. El expanista recibió el respaldo, pero de la oposición, en donde todas las voces se oponen a que la iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum se apruebe vía fast track. Ricardo Anaya, coordinador del PAN, demandó que la discusión se realice “con apertura”. Su similar del PRI, Manuel Añorve, adelantó que la intención del grupo mayoritario es aprobar la reforma sin cambios. Ya se verá.

› La lista negra

Con la novedad de que la diputada de Morena en Baja California, Hilda Araceli Brown Figueredo, fue incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sólo las autoridades podrán determinar si la exalcaldesa de Rosarito incurrió en algún delito o no. Sin embargo, quienes conocen de estos temas nos recuerdan que no es la primera vez que la OFAC incluye en su lista de supuestos lavadores de dinero a ciudadanos de nuestro país, en algunos casos sin justificación. Uno de los casos más emblemáticos es el del exfutbolista Rafa Márquez, quien fue incluido en ese listado en 2017. Las autoridades mexicanas de entonces se apresuraron y, sin evidencia alguna de las supuestas irregularidades, congelaron todas las cuentas del exdefensa central del Barcelona. En 2021 el Departamento del Tesoro lo quitó de su lista y la UIF mexicana le liberó sus cuentas. Le tomó cuatro años a Márquez limpiar su nombre. Y, como dijo él, “ni perdón te piden”. Por lo pronto, a esperar.

› Corte protege a mujeres

Algo para destacar es que, en su primera resolución, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad en favor de los derechos de las mujeres. Por unanimidad, el pleno del máximo tribunal invalidó el artículo 160 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, que impedía a las concubinas de militares acceder a servicios médicos y seguridad social. Durante el debate, los ministros coincidieron en que la ley referida se debe apegar a los criterios del artículo 4 de la Constitución, sobre las distintas formas que hay para ejercer el derecho a la familia. Además, tomaron en cuenta que, con anterioridad, la SCJN ha resuelto asuntos similares, en el entendido de que todas las leyes secundarias y reglamentarias sobre seguridad social deben garantizar el derecho de concubinas de acceder a los mismos beneficios que las esposas. Es tiempo de mujeres, también en el Poder Judicial. Qué tal.