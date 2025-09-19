Ulises Ruiz y La Chokiza

Quien ha guardado un silencio sepulcral a raíz de la detención de Alejandro Mendoza, El Choko, y la revelación de su cercanía con Sandra Cuevas, es el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. El pasado 4 de agosto, el líder del grupo delictivo La Chokiza estuvo en primera fila durante la presentación de la organización México Nuevo, que busca convertirse en partido político y que está liderada a nivel nacional por Ulises. Ayer, la exalcaldesa de Cuauhtémoc reconoció que tuvo una relación “efímera” con El Choko, pues sólo lo vio unas 10 veces. Aseguró que nunca supo que el hombre estuviera involucrado “en tantos delitos”, aunque, nos aclaran, la actividad delictiva de Alejandro era del dominio público. En medios y en las redes se han documentado otras relaciones “efímeras” de Sandra con presuntos delincuentes, por lo que muchos se preguntan si Ulises ya se arrepintió de aliarse con ella, o si de plano, comparte sus amistades peligrosas. Veremos.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Corte protege a mujeres