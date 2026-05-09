Atacan domicilio presuntamente vinculado a Rubén Rocha, en Culiacán

Una vivienda ubicada en la colonia Las Quintas, en Culiacán, fue atacada a balazos durante la madrugada de este sábado; el inmueble estaría presuntamente relacionado con el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el reporte por detonaciones de arma de fuego fue recibido por el sistema C4i durante las primeras horas de este 9 de mayo. Autoridades que acudieron al sitio confirmaron disparos contra una vivienda ubicada en el sector Las Quintas.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Lago de Cuitzeo y el bulevar Sinaloa, donde sujetos armados dispararon contra la fachada del domicilio y posteriormente huyeron del lugar, según los primeros reportes.

🚨 Autoridades atienden reporte de detonaciones en la colonia Las Quintas, en Culiacán.



La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la noche de este 9 de mayo se reportaron disparos contra una vivienda deshabitada desde hace más de 10 años. Tras la atención… pic.twitter.com/4QRCAafZmt — Azucena Uresti (@azucenau) May 9, 2026

La SSP Sinaloa informó que la vivienda atacada se encuentra deshabitada desde hace más de 10 años y precisó que no se registraron personas heridas durante la agresión.

Asimismo, indicó que personal de la Fiscalía General del Estado y de la propia Secretaría de Seguridad Pública permanecía en la zona realizando los peritajes correspondientes para tratar de identificar a los responsables.

Aunque algunas versiones señalan que el inmueble tendría relación con Rubén Rocha Moya, hasta ahora ninguna autoridad estatal ha confirmado oficialmente que la propiedad pertenezca al exgobernador sinaloense o a integrantes de su familia.

Por ello, el presunto vínculo entre la vivienda baleada y Rocha Moya permanece sin confirmación oficial.

🚨 Una vivienda ubicada en la colonia Las Quintas fue atacada a balazos durante la madrugada de este sábado. El inmueble estaría presuntamente relacionado con Rubén Rocha Moya.



Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Lago de Cuitzeo y el bulevar Sinaloa, donde sujetos… pic.twitter.com/4fFlM4Va6P — Azucena Uresti (@azucenau) May 9, 2026

Tampoco se ha informado sobre el posible móvil del ataque armado ni sobre las características de las personas que participaron en la agresión.

Por otro lado, de acuerdo con el último reporte más reciente de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, correspondiente al viernes, se iniciaron carpetas de investigación por cuatro homicidios dolosos y dos denuncias por privación ilegal de la libertad en distintos municipios de la entidad.

La Fiscalía también reportó el robo de siete vehículos durante esa misma jornada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el ataque registrado en la colonia Las Quintas estaría relacionado con otros hechos violentos ocurridos recientemente en la capital sinaloense.

Peritos y agentes investigadores continuaban realizando diligencias en el lugar para recabar indicios balísticos y otros elementos que permitan esclarecer cómo ocurrió la agresión y quiénes fueron los responsables.

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MSL