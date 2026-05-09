"Dr. Ernesto Ramos"

Sheinbaum entrega nuevo hospital del IMSS en Hermosillo; beneficia a más de 122 mil derechohabientes

Con una inversión superior a los mil millones de pesos, el nuevo HGZ No.15 beneficiará a más de 122 mil personas en Sonora con 28 especialidades y equipo de vanguardia

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el corte de listón del Hospital General de Zona No.15 en Hermosillo.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el corte de listón del Hospital General de Zona No.15 en Hermosillo. Foto: Presidencia
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La Razón Online

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Hospital General de Zona (HGZ) No.15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “Dr. Ernesto Ramos Bours” de Hermosillo, Sonora, que tuvo una inversión de mil 29.4 millones de pesos (mdp) en beneficio de 122 mil 578 derechohabientes.

Posteriormente, la Jefa del Ejecutivo Federal realizó un recorrido por el nuevo hospital y sostuvo un encuentro con médicas y médicos especialistas, quienes forman parte de los 498 nuevos profesionales de la salud que llegan a reforzar la atención del IMSS en Sonora.

El HGZ No.15 cuenta con una plantilla de mil 135 trabajadores de la salud: 203 médicas y médicos, 314 enfermeras y enfermeros y 618 de otras categorías. Así como 134 camas (90 censables y 44 no censables), 10 consultorios de especialidades y 5 salas de cirugías más una de urgencias. Otorga atención en 28 especialidades destacando audiología, cirugía general, cardiología, geriatría, ginecología y obstetricia, oncología, ortopedia y traumatología, psiquiatría, rehabilitación y psicología.

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Autoridades federales y personal médico celebran la inauguración del hospital Dr. Ernesto Ramos Bours.
Autoridades federales y personal médico celebran la inauguración del hospital Dr. Ernesto Ramos Bours. ı Foto: Presidencia

De la inversión total, 477.8 mdp se destinaron para trabajos de obra y 551.5 mdp para equipamiento. Como parte de su puesta en marcha, al 3 de mayo, ya se han brindado 7 mil 958 consultas de especialidad, 314 cirugías, 528 egresos de hospitalización y atendido 867 urgencias.

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