Corte protege a mujeres

Algo para destacar es que, en su primera resolución, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad en favor de los derechos de las mujeres. Por unanimidad, el pleno del máximo tribunal invalidó el artículo 160 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, que impedía a las concubinas de militares acceder a servicios médicos y seguridad social. Durante el debate, los ministros coincidieron en que la ley referida se debe apegar a los criterios del artículo 4 de la Constitución, sobre las distintas formas que hay para ejercer el derecho a la familia. Además, tomaron en cuenta que, con anterioridad, la SCJN ha resuelto asuntos similares, en el entendido de que todas las leyes secundarias y reglamentarias sobre seguridad social deben garantizar el derecho de concubinas de acceder a los mismos beneficios que las esposas. Es tiempo de mujeres, también en el Poder Judicial. Qué tal.

