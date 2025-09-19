Acotan a coordinador

Hay quienes ven en el nuevo método para tomar decisiones internas que adoptó la bancada de Morena en el Senado un candado para que el coordinador, Adán Augusto López, no pueda imponer sus criterios ni dar línea. Pero otros consideran que este acuerdo revela que hay una rebelión al interior del grupo parlamentario en contra del exgobernador de Tabasco, misma que se recrudeció a partir de la captura de quien fuera su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena. Las declaraciones de la senadora Guadalupe Chavira, en el sentido de que se percibió un desconocimiento respecto a la coordinación a nivel del grupo, lo que generó dudas sobre la función y la autoridad del coordinador, parecen fortalecer esta tesis. El método anterior, nos recuerdan, llevó al guinda a tomar decisiones en las que buena parte de los legisladores no estaba de acuerdo, como la ratificación, en noviembre del año pasado, de Rosario Piedra al frente de la CNDH. Ahí el dato.

