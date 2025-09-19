Con la novedad de que la diputada de Morena en Baja California, Hilda Araceli Brown Figueredo, fue incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sólo las autoridades podrán determinar si la exalcaldesa de Rosarito incurrió en algún delito o no. Sin embargo, quienes conocen de estos temas nos recuerdan que no es la primera vez que la OFAC incluye en su lista de supuestos lavadores de dinero a ciudadanos de nuestro país, en algunos casos sin justificación. Uno de los casos más emblemáticos es el del exfutbolista Rafa Márquez, quien fue incluido en ese listado en 2017. Las autoridades mexicanas de entonces se apresuraron y, sin evidencia alguna de las supuestas irregularidades, congelaron todas las cuentas del exdefensa central del Barcelona. En 2021 el Departamento del Tesoro lo quitó de su lista y la UIF mexicana le liberó sus cuentas. Le tomó cuatro años a Márquez limpiar su nombre. Y, como dijo él, “ni perdón te piden”. Por lo pronto, a esperar.

