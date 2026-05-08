› ¿Se tuneó con el erario?

Y es la diputada local guanajuatense Hades Aguilar la que se encuentra en medio de un vendaval de señalamientos que ella busca negar a toda costa. No son menores, nos comentan, porque resulta que se ha revelado una serie de facturas que fueron cargadas por la legisladora al Congreso de Guanajuato. En particular ha levantado las cejas el pago a un cirujano estético, pues de inmediato se han desatado cuestionamientos en el sentido de que la morenista se habría tuneado a costillas del erario. Aguilar Castillo, nos comentan, se ha apurado a responder que no fueron procedimientos estéticos los que le practicó el cirujano acreditados como tales —y al que de hecho se movió a visitar al hospital Joya de Guadalajara—, sino, una transfusión sanguínea y servicios de imagenología. “Tenemos los documentos donde aparece transfusión sanguínea, precisamente por un problema de anemia que tengo desde hace tiempo”, refirió en su defensa la integrante de la bancada de Morena. Pendientes.

› Diálogo y elección judicial

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Mensaje importante, nos comentan, el que deja la reunión entre el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz y la nueva consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, en la que abordaron el tema de la elección judicial. “Conversamos sobre distintos temas relacionados con los retos y escenarios que acompañan la evolución del sistema electoral y judicial mexicano, particularmente de cara al análisis e implementación de la elección judicial”, refirió el magistrado en un mensaje que difundió en redes ayer. Es sabido que esa elección está en camino de ser pospuesta por las complejidades que implicará empalmarla con la intermedia. No ha perdido la oportunidad Bátiz de advertir que “desde el TEPJF existe la disposición para aportar experiencia técnica, jurisdiccional y operativa que contribuya al fortalecimiento institucional y a la construcción de certeza democrática” y también, por cierto, de subrayar el diálogo entre instituciones como parte de la responsabilidad pública.

› Megavacaciones

Aunque la niñez mexicana estará pegando brincos, porque tendrá casi tres mesesotes de vacaciones de verano, nos advierten que no todos quedaron conformes con el anuncio del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, de adelantar el fin de cursos del presente ciclo escolar. La medida, que, según explicó el titular de la SEP, responde a la intensa ola de calor y a la celebración de la Copa Mundial de Futbol —muchos creen que es más por lo segundo que por lo primero—, resultó sumamente irritante para la CNTE que, nos dicen, ya de por sí anda con aquello de boicotear el torneo pambolero con bloqueos. En un comunicado, la Sección 22 de la Coordinadora rechazó la decisión y condenó que esto sólo “evidencia que para el Gobierno federal pesan más los intereses económicos, comerciales y mediáticos que las verdaderas necesidades de la educación pública”. A ellos se les sumaron varias madres y padres de familia que desde ayer se truenan los dedos para buscar qué hacer con la chiquillada en esos tres meses en los que ellos tendrán que salir, como siempre, a trabajar para buscar el sustento. Uf.

› Buenas intenciones

Cuentan que los que no saben cómo excusarse con los de su propio partido son los diputados locales del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio y Jorge Antonio González, quienes no votaron en contra —como se les dictó desde la dirigencia nacional— de designar como gobernadora interina a la morenista Yeraldine Bonilla, tras la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya en el cargo. Y es que para muchos políticos del blanquiazul, tanto dentro como fuera del estado, el hecho de que estos legisladores se abstuvieran sólo ayudó a que Bonilla fuera puesta por la mayoría guinda como jefa del Ejecutivo estatal. Frente a los señalamientos, en los que incluso les recriminan que hasta el PRI votó en contra, Rubio y González argumentaron que sus intenciones eran buenas. La abstención, dijeron, fue para “generar un equilibrio” en la designación. No se trataba de “convalidar un proceso cuestionable, pero tampoco tomar una decisión que pusiera en riesgo la estabilidad real del estado”, expresaron los muy apenados panistas en una conferencia de prensa desde Culiacán, en la que juraron y perjuraron que su voto no tuvo otra intención que poner a salvo “la estabilidad del estado”. ¿Qué tal?

› Taddei se corrige

Nos dicen que puede que el orgullo de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quedara un poco lastimado después de que las denuncias de las consejeras Carla Humphrey y Rita Bell López la obligaran a recular en los nombramientos que hizo para integrar la Junta General Ejecutiva, órgano que administra al INE. Resulta que las consejeras le hicieron ver a Taddei que en el ánimo de hacer su voluntad con esas designaciones olvidó el importantísimo principio de la paridad. Acto seguido, la principal consejera del árbitro electoral hizo las modificaciones correspondientes, para no quedar implicada en una grave omisión. Sin embargo, lo que llamó la atención es que Taddei no permitió que este ajuste se leyera como una fe de erratas o un resbalón de su parte, pues comentó que no es que se haya equivocado o haya ignorado los criterios fundamentales, sino que esas designaciones originales no eran definitivas, ya que ella siempre cumple con los temas de paridad, incluso resaltó que no se trató sólo de repartir cargos entre hombres y mujeres, sino que, además, se dio la oportunidad a representantes de los pueblos indígenas y de la comunidad LGBT.

› Ir en el mismo bloque

Se nos ha hecho ver que la coyuntura actual de las tensiones entre México y Estados Unidos por el combate al narcotráfico puso en pausa otras tensiones que arrastraba el círculo político nacional, particularmente la alianza de la 4T. Recordemos que antes de que autoridades estadounidenses señalaran y denunciaran a 10 políticos mexicanos, el debate aquí estaba centrado en la rebeldía del Partido Verde Ecologista rumbo a las elecciones de 2027, al mostrarse dispuesto a competir sin sus aliados —Morena y PT— ahí en los estados donde ellos consideraran que pueden solos. En fin, unos dicen que puede que esa herida o bien se reabra o, en el mejor de los casos, termine por sanar, después de que ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum, al convocar a todos los legisladores de la coalición en Palacio Nacional, les recordara que hoy más que nunca la unidad debe ser prioridad, por lo que más valdría que cuando piensen en ser competitivos en los comicios del próximo año lo hagan pensando en bloque. Y aunque todo el mundo salió de esa reunión muy motivado y convencido de cerrar filas con la mandataria en la tarea de la defensa de la soberanía, dicen que no quedó necesariamente claro si también se hará en los asuntos electorales. Atentos.