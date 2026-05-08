› Ir en el mismo bloque

Se nos ha hecho ver que la coyuntura actual de las tensiones entre México y Estados Unidos por el combate al narcotráfico puso en pausa otras tensiones que arrastraba el círculo político nacional, particularmente la alianza de la 4T. Recordemos que antes de que autoridades estadounidenses señalaran y denunciaran a 10 políticos mexicanos, el debate aquí estaba centrado en la rebeldía del Partido Verde Ecologista rumbo a las elecciones de 2027, al mostrarse dispuesto a competir sin sus aliados —Morena y PT— ahí en los estados donde ellos consideraran que pueden solos. En fin, unos dicen que puede que esa herida o bien se reabra o, en el mejor de los casos, termine por sanar, después de que ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum, al convocar a todos los legisladores de la coalición en Palacio Nacional, les recordara que hoy más que nunca la unidad debe ser prioridad, por lo que más valdría que cuando piensen en ser competitivos en los comicios del próximo año lo hagan pensando en bloque. Y aunque todo el mundo salió de esa reunión muy motivado y convencido de cerrar filas con la mandataria en la tarea de la defensa de la soberanía, dicen que no quedó necesariamente claro si también se hará en los asuntos electorales. Atentos.