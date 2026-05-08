› Buenas intenciones

Cuentan que los que no saben cómo excusarse con los de su propio partido son los diputados locales del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio y Jorge Antonio González, quienes no votaron en contra —como se les dictó desde la dirigencia nacional— de designar como gobernadora interina a la morenista Yeraldine Bonilla, tras la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya en el cargo. Y es que para muchos políticos del blanquiazul, tanto dentro como fuera del estado, el hecho de que estos legisladores se abstuvieran sólo ayudó a que Bonilla fuera puesta por la mayoría guinda como jefa del Ejecutivo estatal. Frente a los señalamientos, en los que incluso les recriminan que hasta el PRI votó en contra, Rubio y González argumentaron que sus intenciones eran buenas. La abstención, dijeron, fue para “generar un equilibrio” en la designación. No se trataba de “convalidar un proceso cuestionable, pero tampoco tomar una decisión que pusiera en riesgo la estabilidad real del estado”, expresaron los muy apenados panistas en una conferencia de prensa desde Culiacán, en la que juraron y perjuraron que su voto no tuvo otra intención que poner a salvo “la estabilidad del estado”. ¿Qué tal?