› ¿Se tuneó con el erario?

Y es la diputada local guanajuatense Hades Aguilar la que se encuentra en medio de un vendaval de señalamientos que ella busca negar a toda costa. No son menores, nos comentan, porque resulta que se ha revelado una serie de facturas que fueron cargadas por la legisladora al Congreso de Guanajuato. En particular ha levantado las cejas el pago a un cirujano estético, pues de inmediato se han desatado cuestionamientos en el sentido de que la morenista se habría tuneado a costillas del erario. Aguilar Castillo, nos comentan, se ha apurado a responder que no fueron procedimientos estéticos los que le practicó el cirujano acreditados como tales —y al que de hecho se movió a visitar al hospital Joya de Guadalajara—, sino, una transfusión sanguínea y servicios de imagenología. “Tenemos los documentos donde aparece transfusión sanguínea, precisamente por un problema de anemia que tengo desde hace tiempo”, refirió en su defensa la integrante de la bancada de Morena. Pendientes.