› Diálogo y elección judicial

Mensaje importante, nos comentan, el que deja la reunión entre el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz y la nueva consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, en la que abordaron el tema de la elección judicial. “Conversamos sobre distintos temas relacionados con los retos y escenarios que acompañan la evolución del sistema electoral y judicial mexicano, particularmente de cara al análisis e implementación de la elección judicial”, refirió el magistrado en un mensaje que difundió en redes ayer. Es sabido que esa elección está en camino de ser pospuesta por las complejidades que implicará empalmarla con la intermedia. No ha perdido la oportunidad Bátiz de advertir que “desde el TEPJF existe la disposición para aportar experiencia técnica, jurisdiccional y operativa que contribuya al fortalecimiento institucional y a la construcción de certeza democrática” y también, por cierto, de subrayar el diálogo entre instituciones como parte de la responsabilidad pública.