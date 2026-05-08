› Megavacaciones

Aunque la niñez mexicana estará pegando brincos, porque tendrá casi tres mesesotes de vacaciones de verano, nos advierten que no todos quedaron conformes con el anuncio del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, de adelantar el fin de cursos del presente ciclo escolar. La medida, que, según explicó el titular de la SEP, responde a la intensa ola de calor y a la celebración de la Copa Mundial de Futbol —muchos creen que es más por lo segundo que por lo primero—, resultó sumamente irritante para la CNTE que, nos dicen, ya de por sí anda con aquello de boicotear el torneo pambolero con bloqueos. En un comunicado, la Sección 22 de la Coordinadora rechazó la decisión y condenó que esto sólo “evidencia que para el Gobierno federal pesan más los intereses económicos, comerciales y mediáticos que las verdaderas necesidades de la educación pública”. A ellos se les sumaron varias madres y padres de familia que desde ayer se truenan los dedos para buscar qué hacer con la chiquillada en esos tres meses en los que ellos tendrán que salir, como siempre, a trabajar para buscar el sustento. Uf.