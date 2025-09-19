Tirito por reforma de amparo

Y ya que hablamos de discrepancias dentro de la bancada de Morena en el Senado, la iniciativa presidencial en materia de amparo ya generó un choque de posturas entre el coordinador, Adán Augusto López, y el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado. Ayer, el tabasqueño aseguró que no habrá parlamento abierto para discutir el tema, como lo había anunciado un día antes Corral. Pero el exgobernador de Chihuahua insistió en que, ante una reforma de ese calado, debe haber “un mecanismo de debate, con expertos, en el proceso de dictaminación”. El expanista recibió el respaldo, pero de la oposición, en donde todas las voces se oponen a que la iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum se apruebe vía fast track. Ricardo Anaya, coordinador del PAN, demandó que la discusión se realice “con apertura”. Su similar del PRI, Manuel Añorve, adelantó que la intención del grupo mayoritario es aprobar la reforma sin cambios. Ya se verá.

