Florinda Meza aclara polémica de los ‘siete defectos’ de Chespirito: ‘Era de broma’

Las declaraciones de Florinda Meza en una entrevista realizada en 2004 por un programa chileno causaron polémica en redes sociales hace unos meses, tras el estreno de la serie Chespirito: Sin querer queriendo. Los usuarios también señalaron a Roberto Gómez Bolaños por no saber poner límites y defender a sus hijos.

“Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa. Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y un defecto”, dijo frente a Chespirito en aquella ocasión. Además, señaló al actor de ser un hombre muy infiel.

La actriz fue interceptada por medios de comunicación en el aeropuerto y fue cuestionada sobre el tema. Florinda Meza afirmó que el comentario fue broma y que sus palabras fueron sacadas de contexto.

Florinda Meza aclara polémica de los ‘siete defectos’ de Chespirito:

Florinda Meza fue cuestionada en el aeropuerto de la Ciudad de México sobre su declaración en un programa chileno donde llamó “grandes defectos” a los hijos de su esposo ya fallecido Chespirito. Ante los reporteros, la actriz confesó que todo se trataba de una broma.

“Hasta hay una canción que dice: ‘Eres el hombre perfecto, solo tienes un error’. Esas cosas se dicen de broma”, comentó Florinda. También aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y replicadas con mala intención por los medios y redes sociales.

Además, ante las críticas generadas a raíz de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, dijo que no le había afectado el hate que la gente lanzó por redes sociales. Añadió que los usuarios de redes sociales no tienen una vida en la cual ocuparse, por eso la insultan y juzgan.

“Me dolería si viniera de periódicos importantes, viniendo de quien viene, pues no. Las redes sociales son así, hay jovencitas a quienes les han destruido la vida. La gente que vive a través de las redes es gente que no tiene vida, gente muy vacía, que tiene que vivir a través de la vida de los demás”, expresó a los medios.