Carlos Villagrán afirma que ‘se dicen mentiras’ en la serie Chespirito; confía la gente lo juzgará por su trabajo

Carlos Villagrán, recordado por su icónico Kiko en El Chavo del 8, rompió su silencio para hablar por primera vez sobre la reciente bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, estrenada por HBO Max. Durante un encuentro con medios el 10 de junio, el actor, hoy de 81 años, reconoció que sí había posibilidad de ver el proyecto, aunque aclaró que no formará parte de él ni participará de forma oficial.

Villagrán expresó con serenidad: “No hablo de ese tema, les deseo de todo corazón que les vaya muy bien. Confío en el criterio de las personas, mi trabajo ahí está, mi trabajo lo he hice como Kiko y ustedes me calificarían, lo creerían o no”, confiando plenamente en que el público sabrá discernir lo real de la ficción.

El actor también advirtió que, sin duda, “se van a decir muchas mentiras” en la serie, aunque admitió que no sabe específicamente cuáles serán esas imprecisiones. Al ser cuestionado sobre si podría proceder legalmente contra los hijos de Chespirito por la serie, Carlos Villagrán afirmó que no quiere meterse en líos y que prefiere su bienestar: “No me gusta eso, prefiero ser feliz que andar en pleitos y eso. Soy muy feliz”.

El tema de los derechos sobre el personaje de Quico (o Kiko, como se le conoce en giras posteriores) ha sido recurrente en su vida. En los años setenta, un duro litigio con Roberto Gómez Bolaños —creador de El Chavo del 8— terminó por distanciar a ambos, motivo por el cual Villagrán continuó utilizando la variante Kiko durante sus presentaciones en solitario. Al igual que en aquellos tiempos, hoy el actor mantiene distancia con la producción de Chespirito: Sin querer queriendo y con su elenco, aunque no cierra la puerta a futuras conversaciones.

Sobre su relación actual con su antiguo elenco —María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina), Florinda Meza (Doña Florinda/Popis) y Édgar Vivar (Ñoño/Señor Barriga)—, Villagrán también habló claro: no hay vínculo cercano, ya sea por diferencias personales o por distancia geográfica. Él reside en Houston mientras algunos de ellos están en distintos países.

Acerca del actor que lo interpreta en la bioserie —Juan Lecanda, quien da vida a un joven “Marcos Barragán” (el nombre ficticio de Carlos Villagrán)— Carlos no ofreció consejos, pero sí buenos deseos: “Hay que respetarlo y que él haga la parte que tiene que hacer”.

Carlos Villagrán abordó con mesura y humor su reacción ante la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo. No descarta verla, rechaza emprender acciones legales por ahora y confía en que la audiencia distinguirá entre verdad y ficción. Al mismo tiempo, mantiene la dignidad de su obra como intérprete original de Kiko y se distancia, por el momento, de la nueva versión de su historia.