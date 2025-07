En un video rescatado recientemente, se observa a Florinda Meza, la emblemática actriz de El Chavo del 8, dando un muñeco de Carlos Villagrán, conocido como Kiko, a su perrito chihuahua Bruno. La escena, enviada al programa Día D, muestra a Bruno corriendo y mordisqueando el peluche, mientras Florinda, esbozando una sonrisa, lo lanza para que su mascota lo persiga.

Durante la entrevista, la productora y viuda de Roberto Gómez Bolaños recordó varios momentos de su carrera junto a Chespirito, pero el momento más comentado fue cuando Kiko se convirtió en juguete para su perro. Al preguntársele en el dominical Día D sobre Carlos Villagrán, la actriz respondió con una frase contundente: “Ni pienso ni no pienso, tengo muchas cosas qué pensar”.

Este gesto particular con el peluche —que no formaba parte de su exhibición de recuerdos— pareció armar un mensaje sutil, pues mientras muestra peluches de otros personajes emblemáticos del programa, el muñeco de Kiko estaba destinado al perro, no a una vitrina.

La disputa entre Florinda Meza y Carlos Villagrán sigue siendo motivo de atención años después de que él interpretara a su personaje en El Chavo del 8. En 2015, el actor que dio vida a Kiko insinuó que hubo una leve atracción entre ambos durante su época juntos, aunque Florinda siempre lo ha desestimado. “Hubo un tiempo que anduvimos como amigos, amigos íntimos, sin pasar a mayores”, dijo al programa colombiano La Red.

Reviven VIDEO del perrito de Florinda Meza usando un muñeco de Kiko como juguete

La viralización del clip ha generado una oleada de reacciones en redes sociales y medios, muchos interpretando que el propósito era dejar en claro que Kiko es un “mal recuerdo” para la actriz. “Es basura. Es nada. Son hojas secas que se llevó el viento. No sirve”, afirmó Florinda cuando le preguntaron por Villagrán.

El revuelo del hecho no radica sólo en el juguete, sino en el mensaje: mientras celebra su legado con El Chavo y otros programas como Chespirito, rechaza cualquier asociación sentimental o profesional con Kiko y podría demostrar su desprecio al dejar que su mascota muerda y juegue con el curioso peluche.

El video del muñeco de Kiko en boca del perrito Bruno no sólo causa risas, sino que también refuerza la postura de Florinda Meza frente a su antigua relación con Carlos Villagrán. Esa simple imagen reaviva una vieja disputa que parece lejos de cerrarse, evidenciando que, para ella, ese capítulo ya quedó en el pasado, ¿o no?