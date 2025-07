El legado de Chespirito, nombre artístico del comediante Roberto Gómez Bolaños, ha cobrado interés desde el estreno de la serie Chespirito: Sin querer queriendo. Su talento se refleja no sólo en su obra, con personajes míticos como El chapulín colorado, sino también en su descendencia. Aunque el comediante tuvo 12 nietos, sólo dos de ellos han seguido sus pasos en el mundo del entretenimiento: María Penella y Andrés Penella, ambos hijos de Marcela Gómez Fernández.

¿Quiénes son los nietos de Chespirito? Sólo dos son famosos

María Penella y Andrés Penella, son hijos de Marcela Gómez Fernández, nietos de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández.

María Penella Gómez, nacida el 4 de octubre de 1996 en la Ciudad de México, es actriz, guionista y directora. Debutó tempranamente en el teatro con la obra El diario de Ana Frank y participó en montajes como Anita la huerfanita, El hombre de La Mancha, entre otros, además de explorar el monólogo cómico. Su transición a la televisión llegó en 2016 con la telenovela El hotel de los secretos, producida por su tío Roberto Gómez Fernández, y prosiguió con papeles en Te acuerdas de mí y El baile de los 41.

Andrés Penella Gómez, su hermano, siguió un camino distinto: se graduó del Berklee College of Music y trabaja como compositor y orquestador para cine y TV. Sus créditos incluyen proyectos como The Last Warrior (Disney) y The Black Demon, así como la telenovela La jefa del campeón o el programa The Culture Code, todo lo cual le valió el reconocimiento por “Mejor Composición Original” por su pieza en Un tranvía llamado deseo.

El parecido de María y Andrés con Roberto Gómez Bolaños, su abuelo, es indiscutible. Además, el talento para la actuación perdura en la familia, pese al paso del tiempo.

El resto de sus nietos —como Ana Lorena y Valeria Pérez Ríos Gómez, Alejandro y Andrea Macías Gómez, José Pablo, Diana y Pedro Arau Gómez, Inés Hernández Gómez, Roberto y Tamara Gómez Bolívar— no se dedican al espectáculo, eligiendo oficios ajenos al medio artístico.

En contraste, la segunda esposa del comediante, Florinda Meza, no tuvo hijos con él debido a una vasectomía previa, según declaraciones públicas que reflejaban la decisión de no tener más hijos.

Hoy, María y Andrés Penella son quienes mantienen vivo el espíritu creativo de Chespirito. Ella, con su carrera en teatro y televisión; él, componiendo tras bambalinas para cine y series. Su trabajo independiente y su éxito reflejan una nueva generación artística que honra sus raíces sin depender del apellido, consolidando una herencia cultural que trasciende generaciones.