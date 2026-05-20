New Constellations lanza disco y va al Corona Capital

EL GRUPO estadounidense New Constellations prepara un espectáculo renovado para festivales musicales, confirmando su participación en el Corona Capital el sábado 21 de noviembre próximo. Alterno a esto lanza el sencillo “Waterslides”, reafirmando una propuesta impulsada por sintetizadores, vínculos emocionales y estética vibrante que ya suma millones de reproducciones en plataformas.

EL TIP: MÁS DE 130 millones de reproducciones tiene su tema “Hot Blooded”, mientras que el video supera los 21 millones de vistas.

Con apenas unos años construyendo su identidad dentro del indie-pop, el dúo encontró la fórmula para conectar con una generación que busca canciones capaces de abrazar emociones complejas sin perder la esperanza. Tras el fenómeno viral de “Hot Blooded”, la agrupación ahora apuesta por “Waterslides”, un tema melancólico y veraniego que funge como antesala de su álbum debut It Comes in Waves.

La canción llega en uno de los momentos más importantes para la banda. Además de anunciar su participación en el Corona Capital, también lo harán en el escenario del festival Lollapalooza en Chicago el 2 de agosto; además de acompañar a The Midnight en una extensa gira por Norteamérica con múltiples fechas agotadas.

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Sin embargo, detrás del éxito inmediato existe una historia de paciencia. En entrevista para La Razón, Harlee Case y Josh Smith, integrantes del proyecto, explicaron que el álbum tardó casi una década en tomar forma,

pues necesitaban sentirse listos creativamente para dar el siguiente paso musical.

“Hemos sido una banda durante nueve años y siempre quisimos hacer un álbum, pero no sucedió hasta ahora. Fue algo muy importante porque el tiempo terminó siendo perfecto para nosotros”, compartieron.

Lejos de precipitarse, los músicos consideran que este momento les permitió madurar emocional y artísticamente. “Estamos en una etapa donde podemos hacer este disco y sentirnos realmente orgullosos. No sé si antes habíamos llegado a ese punto”, añadieron.

Parte de esa evolución también ocurrió cuando decidieron abandonar sus trabajos convencionales para enfocarse completamente en la música. “Eso nos permitió tener espacio para dar nuestro mejor esfuerzo”, confesó Josh.

El disco se construye desde emociones profundamente humanas. Temas como amistad, la ansiedad, incertidumbre profesional y amor aparecen constantemente dentro de sus letras. En una industria donde predominan narrativas más superficiales. New Constellations apuesta por escribir canciones desde la vulnerabilidad.

“Realmente escribimos desde nuestras experiencias de vida. Tenemos mucha amistad, comunidad y esperanza alrededor nuestro, y elegimos hablar desde ahí”, dijo Harlee.

La agrupación reconoce que incluso sus canciones más melancólicas poseen una intención luminosa. Esa sensibilidad también se traslada al apartado visual del proyecto, colores intensos, tipografías llamativas y atmósferas nostálgicas. “Hay tristeza en nuestra música, pero también mucha esperanza profunda. Es algo que practicamos constantemente”, concluyeron.