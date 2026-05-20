Disney revive melodías eternas con espectáculo sinfónico en el Auditorio Nacional

La maquinaria musical de Disney apostará por un formato que busca convertir la nostalgia en un viaje sinfónico. Disney en concierto. Un recorrido musical llegará el próximo 27 de septiembre al Auditorio Nacional de la Ciudad de México con un espectáculo que mezcla canciones emblemáticas, escenas instrumentales y voces reconocidas del teatro musical mexicano en una producción diseñada para el público nacional.

EL DATO: LOS BOLETOS tendrán precios que van de 450 a 2 mil 500 pesos y la venta comenzará el próximo 1 de junio a través de Ticketmaster y taquillas del recinto.

El show recorrerá distintas generaciones de películas y franquicias de Disney con una estructura narrativa que promete llevar al espectador desde los clásicos animados hasta producciones contemporáneas. Habrá bloques dedicados a princesas, villanos y grandes himnos cinematográficos respaldados por la orquesta Sincrophonía de gran formato dirigida por Rodrigo Cadet.

“Traer nuestras canciones más icónicas y formar parte de este gran show es algo emblemático para nosotros. Los espectáculos en vivo son un espacio muy importante para acercar la experiencia Disney al público mexicano”, expresó Norma Salcedo, marketing manager de Like Events para Disney, durante la presentación oficial del proyecto.

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La producción, desarrollada en alianza con Anime Music Lab adaptó parte del repertorio especialmente para México. Los organizadores adelantaron que incluso añadieron elementos inspirados en el gusto del público local por ciertas franquicias y estilos musicales. “Este evento no se había hecho en México. Se reacomodó el tracklist un poco más para el público mexicano, le metimos un poquito más de sabor”, señalaron.

LA IDEA es darle al público la experiencia más cercana a esa explosión sentimental que ocurre cuando escuchas una melodía que te cautivó desde pequeño RODRIGO CADET Director artístico



Otro de los aspectos que buscará distinguir al espectáculo será su enfoque incluyente. El montaje contará con kits sensoriales y preparación especial para asistentes con discapacidad auditiva, visual o sensorial. “Queremos que toda la gente pueda disfrutar este show como se debe”, dijo el organizador.

Sobre el escenario aparecerán figuras como Carmen Sarahí, Romina Marroquín, Irma Flores, Jair Campos, Jenny Borja, Luz Varela y Luigi Vidal, intérpretes vinculados durante años al universo Disney en doblajes, musicales y producciones teatrales, donde resaltaban las emblemáticas canciones.

Para varios de ellos, el concierto representa un regreso emocional a los personajes que marcaron su carrera. “Siempre soñé con ser una princesa Disney y Dios me lo concedió”, recordó Carmen Sarahí, quien relató que su historia con la compañía comenzó gracias a pruebas de voz que terminaron convirtiéndose en una carrera profesional.

Romina Marroquín destacó que escuchar estas canciones con una orquesta en vivo transforma la experiencia en algo “majestuoso”. “Esperamos que la gente lo disfrute y cante a todo pulmón estas canciones que nos regresan a momentos donde no había otra preocupación más que jugar y divertirse”, comentó.

La emoción también alcanzó a Jair Campos, quien recordó cómo Disney ha acompañado distintos momentos de su trayectoria. “Cuando vi La Bella y la Bestia de Broadway en México entendí que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida. Diez años después hice el musical y luego fui la voz de Bestia en la película live action”, relató el artista.