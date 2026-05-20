Almodóvar presenta en Cannes Amarga Navidad

-En Cannes, Francia

El director español Pedro Almodóvar volvió ayer al Festival de Cannes con Amarga Navidad, la nueva cinta con la que por séptima vez busca llevarse por primera vez la Palma de Oro. Se proyectó en el teatro Lumière del Palacio de Festivales.

Lo mejor que se puede decir del filme es lo peor que se puede comentar de éste: sólo vale la pena porque, indirectamente, nos revela la agonía de un gran artista por buscar algo que decir. Esto nos revela que la vida y obra del realizador manchego se han fusionado trágicamente. ¿De qué otra forma podría expresar la angustia de enfrentarse a la página en blanco sino a través de una película?

En la autobiográfica Dolor y Gloria (2020), ya habíamos visto al Almodóvar cansado, enfermo y deprimido. Su alter ego, el director Salvador Mallo (Antonio Banderas), vivía paralizado por el dolor físico y psíquico. Sin embargo, la cinta por lo menos buscaba respuestas remontándose al pasado, a su infancia y, sobre todo, a la relación con su madre.

EL DATO: EN ESTA EDICIÓN del festival, el realizador español compite por la Palma de Oro con otros nombres habituales de Cannes como Hirokazu Kore-eda y Cristian Mungiu.

En Amarga Navidad, tenemos otra versión de ese mismo Almodóvar, pero fijado en el presente. Raúl Durán (Leonardo Sbaraglia), un cineasta consagrado que, después de algunos años de parálisis creativa, decide que ya cuenta con los suficientes elementos para escribir un nuevo guion. En este, su alter ego es una mujer. El punto de partida del relato que Durán piensa convertir en película arranca en diciembre del 2004. ¿Por qué? Porque sí. Porque sufrió una migraña tan fuerte que terminó en el hospital. De tal modo que cuando vemos a la protagonista del guion, Elsa (Bárbara Lennie), ella se encuentra en el paroxismo del dolor. Los otrora excéntricos y neuróticos personajes de Almodóvar se han desfigurado y convertido en el reflejo de sus lamentos físicos.

Elsa vive en Madrid con su novio Bonifacio (Patrick Criado), quien es bombero y estríper los fines de semana (¿?). Patricia (Victoria Luengo), una amiga, le asegura a Elsa que lo que le diagnosticaron como migraña era en realidad un ataque de pánico (¿?) y le recomienda tomar un ansiolítico. Como Elsa no lo tiene, emprende una carrera loca con Bonifacio para encontrar a una amiga que seguramente sí lo tendrá. Gabriela (Rosy de Palma), quien está celebrando una alocada fiesta en su casa, efectivamente le ofrece pastillas a Elsa —y cocaína también, si quiere—. La película está salpicada de viñetas absurdas como estas que más bien parecen intentos por aderezar la historia con elementos “almodovarianos”. Jamás volvemos a ver al personaje de Gabriela.

Una psiquiatra le aconseja a Elsa que se vaya de viaje para descansar y asimilar el deceso de su madre, un año atrás. Ella viaja a la isla de Lanzarote junto a Patricia, mientras su pareja permanece en Madrid. La crisis matrimonial por la que está pasando Patricia inspira a Elsa a escribir un guion, y a ello se dedica en la lujosa residencia que han rentado. A pesar de sus objeciones, Elsa comienza a utilizar las heridas emocionales de Patricia en su guion. Patricia se enoja y se va. Elsa, entonces, invita a otra amiga a quedarse con ella.

EL TIP: LA PELÍCULA se estrenará en los cines de México el próximo 28 de mayo. Cuenta con las actuaciones de Bárbara Lennie y Victoria Luengo.

Amarga Navidad parece más bien un bosquejo, una hoja de ruta por donde transitó la mente de Almodóvar buscando inspiración. En una secuencia, el cineasta nos receta entera la canción de Chavela Vargas, “Amarga Navidad”, con la cámara fija en los rostros de Elsa y Patricia, quienes lloran conmovidas. Hay intentos de suicidio y otros conflictos forzados en personajes que nunca acabamos de conocer.

Raúl, satisfecho, escribe FIN a su guion, pero después decide que “le falta algo”, así que borra la palabra. Los últimos 20 minutos de la película son un ejercicio de metaficción en el que reconoce que debe añadir un segmento que rescate todo lo anterior de su evidente banalidad y falta de foco, concentrándose en otro personaje, su asistente Mónica (Aitana Sánchez-Gijón).

A pesar de que este esfuerzo por rescatar el filme llega demasiado tarde, Almodóvar, por lo menos, tiene la lucidez de reconocer que el largometraje no es más que un desesperado intento por encontrar algo que decir. Así, involuntaria y tristemente, Amarga Navidad termina siendo la película más autobiográfica del cineasta manchego: un artista consagrado que tiene los medios económicos y la reputación para levantar cualquier proyecto, pero no la inspiración.

DE RÁPIDO

El actor mexicano Alfonso Herrera da un nuevo paso, ahora como realizador y productor ı Foto: Cuartoscuro

DEBUT EN DIRECCIÓN. El actor mexicano Alfonso Herrera da un nuevo paso, ahora como realizador y productor ejecutivo de futuras series, luego de firmar un acuerdo con Sony Pictures Televisión, se dio a conocer en el evento LA Screenings que la empresa organiza para compradores de América Latina.

Demián Bichir se subirá al cuadrilátero ı Foto: Cuartoscuro

SE PONE LOS GUANTES. El histrión Demián Bichir se subirá al cuadrilátero al sumarse al universo de Creed con una nueva serie llamada Delphi que producirá Amazon Prime y abordará la vida de un grupo de jóvenes que buscan abrirse camino en este deporte. Hará a Héctor Torres, patriarca de una familia de boxeadores.

Shakira lanzó una convocatoria para encontrar a apasionados que formen parte del primer show de medio tiempo ı Foto: Captura de video

LOS INVITA A BAILAR. La cantante colombiana Shakira lanzó una convocatoria para encontrar a apasionados que formen parte del primer show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. Los interesados deberán grabar un video bailando el tema que hizo para la justa deportiva, compartirlo en redes sociales y etiquetarla.