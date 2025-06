En una entrevista rescatada en redes sociales, realizada en 2004 durante el programa chileno Pasiones, Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, sorprendió al afirmar que la familia de su pareja representaba su “más grande defecto”. Con total franqueza, expresó: “Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa. Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y un defecto”. Además, señaló al actor de ser muy infiel.

Estos comentarios se viralizaron en redes tras el estreno de Chespirito: Sin querer queriendo, lo que desató una avalancha de críticas hacia ella. También señalan al actor por no saber poner límites y por no defender a sus hijos. Florinda Meza limitó los comentarios de sus publicaciones de Instagram para no recibir “hate”.

Reviven VIDEO en el que Florinda Meza humilló a Chespirito por tener hijos y la tunden

Florinda Meza también acusó a Chespirito de haber sido “muy infiel”: “Él era un hombre muy infiel a su esposa, muy, muy infiel… por eso me negué siempre”. Según expuso, él insistió hasta definirla como su “mujer ideal”, aunque ella admitió que no quería ser simplemente una más en su lista.

Chespirito reaccionó en el momento con una mezcla de sorpresa y defensa familiar. Con serenidad, salió en defensa de sus hijos: “¿Cómo defectos? Tengo seis hijos maravillosos”. Sin embargo, Meza no se retractó y mantuvo que convivir con ellos implicó “hacer muchos esfuerzos”.

El contenido volvió a cobrar fuerza días después, cuando un periodista aseguró que las hijas de Graciela Fernández (exesposa de Chespirito) habían sido maltratadas emocionalmente por Meza, y que incluso lloraban en la escuela, según testimonios de maestras. Eso ha alimentado la indignación entre internautas.

Ahora, en redes como X se publican comentarios duros: “Ninguno de los dos es inocente, pero fuerte meterte con un padre de familia” o “Pues los ‘defectos’ como ella los llamó… le sacaron su funa”. Algunos defensores de Chespirito también critican a Meza por acusarla de haber interferido en su matrimonio con Graciela Fernández.

Ninguno de los dos es inocente, pero que fuerte meterte con un padre de familia y todavía atreverte a decir frente a una cámara que tenía “7 grandes defectos: seis hijos y una esposa.”



Florinda Meza sí parece villana de telenovela, y Chespirito no se queda atrás.

Este episodio coincide con el éxito de Chespirito: Sin querer queriendo, una serie biográfica que retrata los altibajos personales y artísticos de Roberto Gómez Bolaños. Meza ha criticado la veracidad de la serie, calificándola de “melodrama que falsea los hechos”, y se rumora que incluso considera demandar a los hijos de Bolaños por uso no autorizado de su imagen, afectando su salud emocional.

Lo que para muchos fue una declaración honesta, ha reavivado un debate intenso en redes sobre la moral y los límites del matrimonio, de la familia de Chespirito, y del rol que jugó Florinda Meza como “madrastra”.