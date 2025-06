Hijo de Chespirito que critica la infidelidad de su papá, dejó a su esposa por su mejor amiga

Chespirito: Sin querer queriendo es todo un éxito en la plataforma de HBO MAX y uno de los detalles que más ha llamado la atención es la infidelidad de Roberto Gómez Bolaños a su esposa con Florinda Meza.

Roberto Gómez Fernández, el hijo y heredero de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, ha sido uno de los encargados de dar luz a la historia de vida del icónico comediante en la pantalla chica, incluyendo la historia de infidelidad que ha provocado el escarnio público a Florinda Meza.

Florinda Meza sobre su relación con Chespirito. pic.twitter.com/OjXDHQzqCo — The New Insight (@InsightTheNew) June 20, 2025

Por su parte, la viuda del histrión asegura que la serie “falsea hechos solo para vender”, aunque esto no ha evitado que sea blanco de fuertes críticas sobre su moral.

¿Roberto Gómez Fernández también engañó a su esposa?

Recientemente, aunado con la historia de infidelidad que se hizo viral, resurgió otro drama alrededor de la familia del creador de ‘El Chapulín Colorado’. Esta tiene que ver con el productor Roberto Gómez Fernández, que parece haber aprendido lo mismo que condena de su padre.

En ese sentido, resurgió una entrevista de Jessica Coch, exesposa de Gómez Fernández que dejó ver una supuesta infidelidad del productor con su mejor amiga, la actriz Krysell Padilla. Esto habría influido en su separación.

“Cuando empiezo a tener problemas con Roberto, ella se empieza a alejar de mí. Me divorcié y un día le hablan por teléfono a una amiga mía (Maite Perroni), le dicen que ellos dos están saliendo ya después de mi divorcio. No estoy diciendo que me fueron infieles o mucho menos… o bueno, eso espero”, dijo la mujer.

Él y Krysell estuvieron después de la separación, en un noviazgo que duró 5 años y después, se casaron. Actualmente, mantienen un matrimonio fuera del ojo público. Jessica Coch reveló que nunca pudo rescatar su amistad con Krystell Padilla.

El resurgimiento de esta información sobre el hijo de Chespirito ha dado mucho de qué hablar, por quienes señalan que el productor esté criticando a su papá y a Florinda Meza, si él hizo algo similar.

