Las desgarradoras declaraciones de Maribel Guardia del cumpleaños de Julián Figueroa | VIDEO

Maribel Guardia conmovió al público mexicano en unas recientes declaraciones sobre su hijo Julián Figueroa, pues la mujer decidió celebrar lo que habrían sido los 31 años del músico.

Fue el sábado 2 de mayo que Julián Figueroa habría cumplido años, por lo que Maribel Guardia no perdió la oportunidad de honrarlo con una pequeña fiesta, un encuentro íntimo entre la actriz y el recuerdo del joven.

“Siempre voy a celebrar tu vida hijo de mi alma . Como desearía abrazarte y cantarte las mañanitas a las 12 de la noche como lo hice por 27 años”, lamentó ella.

Maribel Guardia hace desgarradoras declaraciones sobre su hijo

Fue en un reciente encuentro con diversos medios de comunicación que la actriz habló sobre cómo celebró el cumpleaños de su hijo, pues decidió hacer una serie de decoraciones en su casa para recordarlo.

“Lo mejor de mi vida fue el día que nació Julián, me sentí la mujer más feliz del mundo”, recordó, “el día de la madre era muy especial conmigo porque llegaba cantando su guitarra, con un regalo a las 12 de la noche”, comentó.

Su voz se quebró al expresar: “Ahora entiendo porqué mayo es un mes muy doloroso para mi siendo que era el mejor mes”, dijo al precisar que además del cumpleaños de su hijo, también se celebraba en Día de las Madres, el cumple de su nieto y el de la propia artista, por lo que había mucha fiesta en la casa.

“La vida te va cambiando todo”, lamentó la vedette sobre la realidad que vive hoy en día en el aspecto emocional y con sus relaciones familiares.

Maribel Guardia CONMOVIDA recuerda a José Julián Figueroa en su día de CUMPLEAÑOS. ¿Qué opinas sobre lo que dijo?#SaleElSol🌞: https://t.co/nfthkPHbGD #SaleElSolTV pic.twitter.com/w5uJRlKhtC — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) May 5, 2026

En otro momento para el medio Escandala, la mujer habló sobre el dolor profundo que le sigue causando el mes de mayo.

“Mi corazón está muy... un poco estropeado, ha sido difícil para mí, han sido tiempos difíciles, hoy es el día del cumpleaños de mi hijo, entonces anoche le hice una fiestecita, le llené de globos, le llené de velas”, detalló.

El 2 de mayo es también el cumpleaños de José Julián, el hijo de Julián Figueroa. "Feliz cumpleaños, mi niño, tu abuelita está siempre contigo, aunque no me veas y donde no lleguen mis manos ni mi voz, que Dios llegue primero para llenarte de amor y protección“, dijo en redes sociales Maribel Guardia.