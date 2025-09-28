Bad Bunny se cuela a una despedida de soltera y se hace viral | VIDEO

Bad Bunny se ha convertido en uno de los artistas latinos más importantes en los últimos años. Si bien hace tiempo se había hecho una mala fama por un encuentro desafortunado con una fan a la que le tiró su teléfono, recientemente sorprendió a una joven durante su despedida de soltera, emoción entre los presentes y todo tipo de comentarios en redes sociales.

Bad Bunny se aparece en despedida de soltera

Se hicieron virales una serie de videos en los que podemos ver a Bad Bunny bailando y celebrando con una futura novia en su despedida de soltera. Aparentemente, el emocionante momento ocurrió en una discoteca de Miami (aunque otros señalan que fue en Puerto Rico), donde el intérprete decidió acercarse a la mujer para felicitarla en medio de un antro.

En los clips que circulan en redes sociales, podemos ver que ella llevaba un vestido blanco y un velo en la cabeza. Es de un momento a otro que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre verdadero del artista, se le acerca para hablar con ella y estrechan manos a modo de felicitación, mientras él asiente y se muestra contento por ella.

Rápidamente, ella le pide que bailen juntos y aunque él se aleja, han mencionado en redes sociales que el artista y la bride to be sí celebraron en compañía en algún momento de la celebración, aunque siempre con una línea de respeto bien marcada.

Los hechos ocurrieron a una joven llamada Yira Ureña, quien presumió a través de su cuenta de TikTok que se encontró con el intérprete de ‘Bokete’ en medio del perreo, mientras ella celebraba sus últimos momentos antes de casarse. “Ay señores, esto fue mucho”, celebró.

Las redes sociales se han llenado de todo tipo de mensajes en referencia a la inesperada aparición de Bad Bunny en una despedida de soltera. Sobre todo, hay comentarios qué bromean de cómo la boda se cancelaría si ellas fueran la novia que se encontraran con el artista a un día de su casamiento.

Otros aplaudieron al puertorriqueño por haberse acercado con tanto respeto a la joven novia, pues destacaron que limitó su saludo a una cordialidad, sin excederse con el encuentro. Te dejamos algunas reacciones al respecto:

“Se cancela el casamiento”

“Bien respetuoso, nada de beso y abrazo, solicito con la mano”

“Yo no me casaría jajaja”

“Pediría el divorcio antes de casarme”.

“Ahí mismo tiro el anillo y lo beso”.