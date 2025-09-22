Disparan contra casa del video de Bad Bunny tras demanda millonaria contra el cantante

Un desconocido disparó contra la casa utilizada en el cortometraje de Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos, de acuerdo con información de la Policía de Puerto Rico. El accidente ocurre después de que se revelara que el dueño de la residencia en el barrio Río Abajo de Humacao había demandado al cantante.

Balean casita del video de Bad Bunny

El reporte de los hechos indica que el dueño de la vivienda, Román Carrasco Delgado de 84 años de edad, denunció a una persona que iba a bordo de un auto y gritó insultos antes de realizar detonaciones en dirección al inmueble.

A pesar de que habría sido un ataque directo, ninguna bala impactó la casa y tampoco se registró algún herido. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales acudieron a la zona para levantar casquillos y recopilar evidencia fotográfica.

La demanda contra Bad Bunny por la casita

El ataque ocurrió días después de que Carrasco interpuso una demanda en contra de Bad Bunny, Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions. El octogenario pide una compensación de al menos un millón de dólares.

Los motivos son daños emocionales, angustias mentales y gastos judiciales. De acuerdo con el abogado Juan R. Dávila, el hombre firmó documentos en blanco sin conocer los términos y su firma fue transferida a dos contratos distintos.

La demanda también menciona que la residencia se ha convertido en un atractivo turístico no deseado, por lo que fans del artista acuden constantemente al lugar, le toman fotos y hasta ingresan sin permiso.

La casita rosa aparece en el video musical de Bad Bunny con más de 22 millones de visualizaciones. Esto convierte a la residencia en un sitio de interés entre los fans del cantante boricua.

De acuerdo con Carrasco, la exposición invadió su privacidad y lo ha dejado son algún beneficio propio. El demandante insiste en que nunca recibió copias de los contratos ni se le explicó su contenido.