Durante su exitosa residencia de conciertos en San Juan, Puerto Rico, Bad Bunny habría sido objeto de una amenaza de muerte, hecho que captó la atención de medios internacionales. Además, los fans de cantante han expresado su preocupación por el bienestar del famoso.

Reportan que Bad Bunny habría recibido amenazas de muerte

La información sobre este presunto incidente fue dada a conocer por el periodista puertorriqueño Jay Fonseca. El comunicador aseguró que se trató de una amenaza “creíble” y, explicó, las autoridades federales, incluyendo al FBI, se vieron obligadas a incrementar las medidas de seguridad durante las presentaciones del artista en el Coliseo de Puerto Rico, conocido popularmente como el “Choliseo”.

La amenaza surgió en medio de una ambiciosa serie de 31 conciertos que Bad Bunny ofreció entre julio y septiembre en su tierra natal.

Al parecer, un individuo fue identificado por hacer publicaciones en redes sociales en las que expresaba su intención de atentar contra la vida del cantante de “Tití Me Preguntó”. Esta persona, aparentemente armada y con serios problemas de comportamiento, generó mucha preocupación en las autoridades, lo que llevó a activar protocolos especiales de seguridad para proteger tanto al artista como al público asistente a los conciertos.

Aunque no se han revelado públicamente detalles específicos sobre la identidad del sospechoso ni sobre su detención, el hecho ya encendió las alarmas sobre los peligros que enfrentan los artistas famosos como Benito, incluso dentro de su propio país.

Según Jay Fonseca, habían amenazas creíbles de muerte contra Bad Bunny durante la Residencia.



Todo esto mientras se nos acusa a la personas que estamos en contra del gobierno actual de ser violentas. pic.twitter.com/WfcMYtJHul — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) September 24, 2025

Desde sus inicios en 2016, Bad Bunny ha experimentado un ascenso meteórico en la industria musical, convirtiéndose en una figura global y en un referente de la música urbana. Sus canciones dominan las plataformas de streaming, y sus lanzamientos se convierten en tendencia de forma casi inmediata.

Pero más allá de su carrera artística, el artista también ha estado en el centro del debate por sus posturas políticas. En varias ocasiones ha sido crítico del presidente Donald Trump y afirmó que evitaría hacer conciertos en Estados Unidos por temor a que sus seguidores latinos fueran blanco de acciones por parte de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Tras finalizar su serie de conciertos el 20 de septiembre, Bad Bunny se tomó un descanso bien merecido. Sin embargo, se sabe que ya se encuentra trabajando en nueva música, lo que sugiere que pronto podría sorprender a sus seguidores con un nuevo proyecto.