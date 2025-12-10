De la WWE al CMLL: Bad Bunny debuta en la Arena México y así fue su primera aparición

Bad Bunny, uno de los cantantes más populares del mundo, hizo una aparición en la Arena México este martes para presenciar la función del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), siendo su primera vez en un evento del pancracio mexicano.

Benito estuvo la noche del 9 de diciembre en la Arena México, pero para pasar desapercibido y disfrutar del evento sin interrupciones de la gente asistió con una máscara del Místico y una sudadera con gorro.

Es normal que muchos aficionados asistan a la Catedral de la Lucha Libre con máscaras, por lo que Bad Bunny optó por esta opción. Sin embargo, hubo gente que de alguna manera logró identificarlo y tomarle foto.

Más tarde del CMLL confirmó que esta misteriosa persona con la máscara del Místico sí era Bad Bunny. El reguetonero disfrutó de la lucha libre, que es una de sus pasiones, incluso ha luchado en la empresa más famosa del mundo; la WWE.

“El multigalardonado Bad Bunny vivió de cerca La Mejor Lucha Libre del Mundo, vibrando con cada caída y cada llave… ¡y luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico! Una velada única que confirma que la magia de la Arena México conquista a todo el mundo”, se lee en las redes del CMLL.

Bad Bunny y su lado luchador

Bad Bunny debutó en WWE en 2021. Su primera aparición fue en el evento Royal Rumble 2021, donde interpretó su canción “Booker T” y más tarde intervino en una historia junto a Damian Priest, The Miz y John Morrison. La reacción fue tan positiva que WWE lo integró a una rivalidad que culminó en WrestleMania 37.

Bad Bunny tonight watching wrestling at Arena México. 🇲🇽 pic.twitter.com/XLnlRMhym2 — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) December 10, 2025

En WrestleMania, Bad Bunny tuvo su primer combate oficial, formando equipo con Damian Priest contra The Miz y John Morrison. Lo más destacado fue que no solo participó: dio uno de los mejores debuts de celebridad en la historia de la empresa. Ejecutó movimientos complejos como un Canadian Destroyer, lo que generó aplausos de luchadores profesionales y fanáticos.

Años después, regresó a WWE en 2023 como anfitrión de Backlash en Puerto Rico y terminó involucrándose de nuevo en el ring. Su lucha más recordada de esa etapa fue una San Juan Street Fight contra Damian Priest, que se convirtió en uno de los combates más ovacionados del año por la energía del público y la entrega del artista.

Bad Bunny tendrá una serie de conciertos en México

El Conejo Malo tendrá una serie de conciertos en la Ciudad de México. Los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre el Estadio GNP Seguros tendrá fechas del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Los primeros boletos se terminaron anticipadamente, por lo que el reguetonero abrió más fechas.

Se espera lleno total en cada una de las ediciones de las presentaciones del cantante originario de Puerto Rico, quien tiene como puesta en escena y como parte de este tour el tratar de homenajear a la cultura de su país, sus raíces musicales y más.

