Baile macabro de Lady Gaga y Tim Burton en Xochimilco

Lady Gaga volvió a sacudir la industria musical con el lanzamiento de “The Dead Dance”, un video dirigido por el célebre realizador Tim Burton que mezcla la teatralidad del pop con la imaginería gótica. La locación no pudo ser más precisa: la Isla de las Muñecas en Xochimilco, ese rincón de Ciudad de México donde cientos de muñecas mutiladas cuelgan de los árboles y que, desde los años cincuenta, se convirtió en leyenda de horror.

El clip muestra a la intérprete de “Poker Face”, convertida en una muñeca de porcelana que cobra vida en un macabro ballet. Entre muñecas desgarradas y pantanos cubiertos de neblina, encarna a Rosaline Rotwood, su personaje en la segunda temporada de Merlina. El ritmo de la coreografía, obra de Parris Goebel, recuerda a rituales antiguos, con movimientos crispados que evocan al “Thriller” de Michael Jackson y las marionetas que se desatan de sus hilos.

Burton filma en blanco y negro, intercalando estallidos de color que intensifican la sensación de pesadilla. Cada plano refuerza la alianza entre el universo gótico de Merlina 2 y la teatralidad que la estrella Lady Gaga domina desde hace más de una década.

La expectativa por este encuentro no sólo se reflejó en millones de reproducciones inmediatas, sino también en las reacciones del propio elenco de la serie. Emma Myers, quien da vida a Enid Sinclair, confesó su sorpresa al enterarse de la incorporación de la cantante: “Fue algo que surgió de la nada… estaba contando los días hasta que llegara”. Para Jenna Ortega, protagonista de la serie, la noticia también fue un impacto: “No tenía idea… es una de las mejores intérpretes de todos los tiempos. Verla en Merlina 2 es surrealista”.

El actor Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Ritchie Santiago), relató que, aunque no coincidió directamente con ella en el set, su presencia se sentía: “Era como un espectro durante la noche. Seguíamos vibrando con esa energía”.

En redes, la reacción fue inmediata. Los fans celebraron la unión de dos universos: el del pop más performático y el cine oscuro de Tim Burton. Memes, teorías y montajes reforzaron la idea de que Gaga ha encontrado en Merlina 2 un espacio para expandir su faceta teatral.

El resultado es un video que trasciende lo musical. “The Dead Dance” funciona como puente entre la mitología de la Isla de las Muñecas, el legado fílmico de Burton y el carisma de Gaga. Confirma que, cuando el pop y el terror se dan la mano, el espectáculo se siente como un hechizo colectivo.