El K-Pop se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mundo de la música, por eso ha llegado a Coachella 2026, uno de los festivales más importantes del globo.

Este año, nombres legendarios como BIGBANG, junto a figuras como Taemin de SHINee y el grupo femenino KATSEYE, forman parte del cartel, lo que ha generado enorme expectativa entre los fanáticos de este popular género. Descubre dónde y a qué hora ver las presentaciones de estos fenómenos musicales.

K-Pop Coachella: Dónde y a qué hora ver a BIG BANG, KATSEYE...

Las presentaciones de los grupos de K-Pop en Coachella 2026 se transmiten en vivo a través del canal oficial de YouTube del festival, en la señal titulada Outdoor Theatre - Live from Coachella 2026. Outdoor Theatre - Live from Coachella 2026

Los escenarios Main Stage, Sahara, Mojave, Gobi, Sonora y Quasar también estarán disponibles en la plataforma de forma gratuita.

Los horarios del festival están ajustados al huso de California, EU, lo que implica diferencias para los países de Latinoamérica:

BIGBANG: 12 y 19 de abril

México: 11:30 pm (hora del centro del país)

Perú, Colombia, Ecuador: 12:30 am

Chile, Bolivia, Venezuela: 1:30 am

Argentina, Uruguay, Paraguay: 2:30 am

Taemin (SHINee): 11 y 18 de abril.

México: 10:30 pm (hora del centro del país)

Perú, Colombia, Ecuador: 11:30 pm

Chile, Bolivia, Venezuela: 12:30 am

Argentina, Uruguay, Paraguay: 1:30 am

KATSEYE: 10 y 17 de abril.

México: 11:00 pm (hora del centro del país)

Perú, Colombia, Ecuador: 12:00 am

Chile, Bolivia, Venezuela: 1:00 am

Argentina, Uruguay, Paraguay: 2:00 am