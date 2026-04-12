El K-Pop se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mundo de la música, por eso ha llegado a Coachella 2026, uno de los festivales más importantes del globo.
Este año, nombres legendarios como BIGBANG, junto a figuras como Taemin de SHINee y el grupo femenino KATSEYE, forman parte del cartel, lo que ha generado enorme expectativa entre los fanáticos de este popular género. Descubre dónde y a qué hora ver las presentaciones de estos fenómenos musicales.
K-Pop Coachella: Dónde y a qué hora ver a BIG BANG, KATSEYE...
Las presentaciones de los grupos de K-Pop en Coachella 2026 se transmiten en vivo a través del canal oficial de YouTube del festival, en la señal titulada Outdoor Theatre - Live from Coachella 2026. Outdoor Theatre - Live from Coachella 2026
Los escenarios Main Stage, Sahara, Mojave, Gobi, Sonora y Quasar también estarán disponibles en la plataforma de forma gratuita.
Los horarios del festival están ajustados al huso de California, EU, lo que implica diferencias para los países de Latinoamérica:
BIGBANG: 12 y 19 de abril
- México: 11:30 pm (hora del centro del país)
- Perú, Colombia, Ecuador: 12:30 am
- Chile, Bolivia, Venezuela: 1:30 am
- Argentina, Uruguay, Paraguay: 2:30 am
Taemin (SHINee): 11 y 18 de abril.
- México: 10:30 pm (hora del centro del país)
- Perú, Colombia, Ecuador: 11:30 pm
- Chile, Bolivia, Venezuela: 12:30 am
- Argentina, Uruguay, Paraguay: 1:30 am
KATSEYE: 10 y 17 de abril.
- México: 11:00 pm (hora del centro del país)
- Perú, Colombia, Ecuador: 12:00 am
- Chile, Bolivia, Venezuela: 1:00 am
- Argentina, Uruguay, Paraguay: 2:00 am
- Laufey-9:40 pm (hora del centro de México) en el escenario Outdoor Theatre.
- Young Thug-8:50 pm (hora del centro de México) en el escenario principal de Coachella
- Major Lazer-7:10 pm (hora del centro de México) en el escenario principal de Coachella.
- FKA Twigs-9:45 pm (hora del centro de México) en el escenario Mojave.
- Wet Leg-5:45 pm (hora del centro de México) en el escenario principal de Coachella.
- Little Simz-5:25 pm (hora del centro de México) en el escenario Mojave.