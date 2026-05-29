La vendedora de rosas: Así lucían Lady Tabares y Alex Candamil en la vida real

A inicios de mayo del 2026, en Netflix se estrenó La vendedora de rosas, una serie que fue todo un éxito en la televisión colombiana en el año 2015 y cuenta la historia basada en hechos reales de la vida de Lady Tabares.

¿De qué trata La vendedora de rosas?

Protagonizada por Natalia Reyes y Michell Orozco, la serie contó con una temporada de 78 episodios. En el drama, conocemos la historia de Lady Tabares, una joven que creció en uno de los barrios más pobres y conflictivos de Medellín.

NETFLIX: Tráiler de “Lady, la vendedora de rosas” 🎥 pic.twitter.com/FEExuXHThc — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) May 7, 2026

A corta edad, después de mendigar en la calle y estar en un orfanato, en su adolescencia escapó y se dedicó a vender rosas en la calle. En un giro de la vida, se convirtió en la protagonista de una película llamada La vendedora de rosas, que ganó diversos premios en festivales internacionales.

Sin embargo, Lady terminó por volver al barrio a vender rosas. Fue sentenciada a 26 años de prisión por la presunta participación en la muerte de un hombre y a pesar de que ella se declaró inocente, tuvo que cumplir su condena.

Durante su estancia en prisión, afrontó numerosas dificultades y luchó durante 13 años, manteniendo una relación con sus hijos únicamente por teléfono, mientras sufría de una condición física y psicológica inestable. Ese es el drama que ha revivido Netflix al agregar la historia a su parrilla de contenido.

Se necesita gran fortaleza para aguantar lo que le pasó a Lady, pero eso, la hizo más fuerte#LadyLaVendedoraDeRosas pic.twitter.com/3MCeW4VFQw — Alex Candamil (@Alex_Candamil) November 10, 2015

Así lucían Lady Tabares y Alex Candamil en la vida real

Durante la etapa más oscura de su vida, Lady Tabares atravesó una relación con un joven colombiano llamado Alex Candamil, quien mantuvo un perfil bajo a través de los años.

En la novela, lo perfilan como el primer gran amor de Lady, pues ambos crecieron en el mismo entorno vulnerable, por lo que formaba parte de la vida en la calle.

Aunque son escasas, sí hay fotos que nos muestran a Lady y a Alex durante su juventud en medio del drama que enfrentaban en su vida diaria. La pareja fue acusada en conjunto por homicidio y fueron sentenciados tras ser hallados culpables como cómplices.

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