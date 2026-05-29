¿Quién era Norma, la hermana de Mónica Castañeda que murió?

¿Quién era la hermana de Mónica Castañeda que murió?

Este viernes 29 de mayo, Ventaneando dio a conocer la muerte de Norma Castañeda, la hermana de la conductora Mónica Castañeda, una noticia que sacudió a la televisión mexicana y generó diversos mensajes por parte de colaboradores del programa y seguidores de la emisión.

Muere la hermana de Mónica Castañeda

“En Ventaneando lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de nuestra querida compañera Mónica Castañeda", comenzó el noticiero en redes sociales.

En #Ventaneando lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de nuestra querida compañera Mónica Castañeda. 🕊️



Nos unimos a la pena que embarga a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable… pic.twitter.com/Hg4QVWBMri — Ventaneando (@VentaneandoUno) May 29, 2026

“Nos unimos a la pena que embarga a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, escribió Ventaneando.

Tras el anuncio, conductores de programas matutinos de TV Azteca y espacios informativos como ADN Noticias expresaron sus condolencias a la periodista y su familia de manera pública.

Apenas el pasado 15 de mayo de este año, hospitalizaron a otro de los conductores emblemáticos del programa, Pedro Sola, después de que sufrió una fuerte caída. Ahora, el noticiero de espectáculos enfrenta una nueva tragedia.

¿Quién era Norma Castañeda?

La hermana de la famosa conductora tenía 61 años de edad y mantenía un perfil discreto. Tras darse a conocer la noticia, los seguidores de Ventaneando y figuras del medio artístico enviaron mensajes de solidaridad a Mónica Castañeda a través de redes sociales.

En Ventaneando lamentamos profundamente el fallecimiento de la hermana de Mónica Castañeda. 🕊️ 🤍

Nuestros conductores y todo el equipo le enviamos nuestras condolencias y un abrazo solidario en este momento tan difícil. 🫂 pic.twitter.com/hL1k7qOUv8 — Ventaneando (@VentaneandoUno) May 29, 2026

Ni la conductora ni sus familiares revelaron las causas del fallecimiento de Norma Castañeda, aunque Linet Puente comentó que la mujer tenía un tiempo enferma, lo que deja ver que enfrentaba complicaciones de salud desde hace tiempo.

La pérdida revive un momento doloroso en la vida de Mónica Castañeda, quien en 2022 habló de manera abierta sobre la muerte de otra de sus hermanas, Pili, a causa de lupus cuando apenas tenía 14 años de edad.

La muerte de Norma, la hermana de Mónica Castañeda, llega poco más de un año después del fallecimiento de Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando que enfrentó complicaciones derivadas de un trasplante de hígado.

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