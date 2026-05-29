Ángel López, violinista e integrante fundamental del Mariachi Vargas de Tecalitlán, falleció este 28 de abril. La noticia fue confirmada por el propio grupo a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde expresaron su dolor y solidaridad con la familia del músico.

El también intérprete de 39 años deja un legado imborrable en la tradición del mariachi, considerado uno de los máximos exponentes de la cultura musical de México. Ahora miles de personas se preguntan ¿qué le pasó al artista? En La Razón te contamos.

Muere Ángel López del Mariachi Vargas de Tecalitlán

El fallecimiento de Ángel López, originario de San Luis Potosí, fue anunciado en la cuenta oficial de Instagram del Mariachi Vargas de Tecalitlán, acompañado de una fotografía del violinista.

En el comunicado, la agrupación expresó: “Hoy la música mexicana y la familia del Mariachi Vargas de Tecalitlán visten de luto. Con profundo dolor, despedimos al Maestro Ángel López, violinista excepcional e integrante fundamental del Mariachi Vargas de Tecalitlán”.

El mensaje destacó la pasión y entrega con la que Ángel López interpretaba cada nota: “Su virtuosismo, su entrega en cada escenario y esa pasión inigualable con la que hizo vibrar las cuerdas de su violín y su voz dejan una huella profunda en nuestra cultura”.

El Mariachi Vargas extendió sus condolencias a la familia y amigos del violinista, subrayando que su legado seguirá vivo: “Gracias por tanta música y por poner en alto el nombre de México, Maestro Ángel. Su legado seguirá resonando en cada nota. Descanse en paz”.

La partida de Ángel López representa un golpe para el mariachi tradicional, pues su talento y carisma lo convirtieron en un referente dentro de la agrupación fundada en 1897, considerada la más importante del género.

Hoy, colegas y seguidores se unen en homenaje a un músico que dedicó su vida a engrandecer el nombre de México a través de su arte.

¿Qué le pasó a Ángel López del Mariachi Vargas de Tecalitlán?

Ángel López, violinista e integrante fundamental del Mariachi Vargas de Tecalitlán, falleció el 28 de mayo de 2026, a los 39 años.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre las causas de su muerte, en noviembre de 2024 el músico anunció que fue diagnosticado con cáncer, lo que ocasionó que se ausentara en varias presentaciones del grupo.

“Estoy atravesando un problema de salud delicado. Después de varios estudios, fui diagnosticado con cáncer. Actualmente ya estoy tomando las medidas preventivas y tratamientos necesarios para mejorar y combatir esta enfermedad que ha afectado a tantas personas en el mundo”, anunció en ese momento a través de un comunicado publicado por el mariachi en redes sociales.

Te puede interesar: