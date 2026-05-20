Marco Antonio Solís ‘El Buki’ es uno de los cantantes mexicanos más destacados, cuyo legado ha permeado la música latina y parece ser que su decendencia está dispuesta a seguir sus pasos, aunque muy a su estilo propio.

Ya en el pasado, Marco Antonio Solis ha compartido el escenario con sus hijas Alisson y Marla, quienes han interpretado algún tema junto a él, aunque son tres las hijas del famoso que se dedican a la música.

Sin embargo, Mar Solis ha destacado recientemente con su carrera artística, por lo que ha llamado la atención en redes sociales. Ahora te compartimos más detalles sobre ella.

¿Quién es Mar Solís, la cantante e hija de Marco Antonio Solís?

Mar Solís es hija de Marco Antonio Solís y Cristy Solís. Con solo 24 años de edad, la joven suele compartir fotos de sus atuendos y sus presentaciones en vivo.

En 2022, también se lanzó como cantante y ha interpretado algunos temas de su papá, pero con un toque más juvenil. La joven es una de las voces emergentes más prometedora de la escena musical mexicana.

Entre sus canciones más populares, se encuentran Quédate, Calavera, Más que tu amiga, Destino, Pa Siempre, Colors of love y Happy Girl, entre otros. Su talento le ha permitido pisar en importantes escenarios del continente americano, de Canadá a Argentina.

Además, ha formado parte de las giras de su padre, donde ha funcionado como telonera. También ha llegado a dedicarse al modelaje, una segunda pasión en la que usa su cuerpo para expresarse de manera visual.

Mar tiene más de 273 mil seguidores en Instagram, red social en la que se mantiene activa y donde comparte todo tipo de imágenes en referencia a su vida privada, lanzamientos musicales, presentaciones y un par de momentos en familia.

Todo parece indicar que la joven se encuentra soltera y sin hijos por su temprana edad, aunque se desconoce si desea formar una familia propia como la de su padre.